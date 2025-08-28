Kerem Aktürkoğlu galibiyet pozunda neden yoktu? Benfica'da kalacak mı? Bruno Lage açıkladı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/kerem-akturkoglu-galibiyet-pozunda-neden-yoktu-benficada-kalacak-mi-bruno-lage-acikladi-1098884410.html
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek lig aşamasına kalan Benfica, tek golü Kerem Aktürkoğlu’ndan buldu. Ancak galibiyet pozu sırasında Aktürkoğlu’nun karede yer almaması dikkat çekti. Teknik direktör Bruno Lage ise milli futbolcunun tekliflere rağmen takımda kalacağını açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica, Luz Stadı’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek lig aşamasına kaldı. Portekiz ekibine turu getiren golü milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Kerem galibiyet pozunda yoktu
Mücadelenin ardından soyunma odasında verilen galibiyet pozunda takım arkadaşlarının yanında yer almayan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafta bulunmaması taraftarların dikkatinden kaçmadı.
Bruno Lage’den Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan teknik direktör Bruno Lage, hem maçı hem de Kerem’in geleceğini değerlendirdi. Lage, “Takım olarak bugün galibiyeti hak ettik. Portekiz Süper Kupası’nı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi’ne katılmamızla ağustos ayının güzel geçtiğini söyleyebilirim” dedi.
Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili soruları da yanıtlayan Lage, “Kerem, transfer döneminin kapanacağı döneme kadar kalacak. Kendisi için ya da başka futbolcumuz için teklif gelmediği takdirde bütün oyuncular kalacaktır. Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor.” ifadelerini kullandı.
Oyuncusunun kulüpteki durumuna değinen Portekizli teknik adam, şu sözleri sarf etti:
“Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık ‘7 numara’ diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi.”