https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fenerbahcenin-anlasmaya-vardigi-en-nesyri-istanbula-geldi-1086172212.html
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T16:24+0300
2024-07-24T16:24+0300
2024-07-24T16:24+0300
spor
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fas
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futbolcu
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Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/acun-ilicali-eger-para-ve-mutluluk-olarak-iki-seceneginiz-varsa-parayi-degil-mutlulugu-secin-1086171571.html
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fenerbahçe, transfer, fas, en nesyri, futbolcu
fenerbahçe, transfer, fas, en nesyri, futbolcu
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.
Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.
Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.
27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.
En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.
Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.