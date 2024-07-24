Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sokak hayvanları yasa teklifinde ‘ötanazi’ belirsizliği
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale depremini değerlendirdi: Marmara ile hiçbir ilgisi yoktur
12:05
83 dk
HABER MASASI
Yaz tatiline çıkan vatandaşların otel ve paket turlara ilişkin dikkat etmesi gereken hususlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Arslan: Hayvanlar toplatılırsa doğanın dengesi bozulur
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
07:11
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Lozan Antlaşması, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum belgesidir'
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Av. Baki Öztürk: Seyirden men cezası, aile hayatına, ev hayatına varacak bir güvenlik tedbiri
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin turizm dosyası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
OZEL HABER
Ukrayna kanalından itiraf: Komutanlar öldü
16:10
2 dk
TARİHTE BUGÜN
Yeraltı tünelleri keşfedilmişti: Ayasofya’nın dünü ve bugünü
16:30
11 dk
SESLİ HABER
Macaristan'dan Kiev'e rest: Onay vermeyeceğiz
16:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
9 dk
SESLİ HABER
Faciaya yol açan cihazlar
17:18
3 dk
TARİHTE BUGÜN
Türkiye'nin kuruluş belgesi: Lozan
17:30
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Yolsuzluğu ifşa olmuştu: Türkiye karşıtı ABD senatörü istifa etti
18:13
2 dk
SESLİ HABER
M Çiçeği salgını başladı: 'Şimdiye kadarki en tehlikeli varyant'
18:23
4 dk
SESLİ HABER
Kuzey Kore hedefi tutturdu: Çöp balonları başbakanlık ofisine düştü
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
AB önce askeri yardım yaptı şimdi vize serbestisi görüşüyor
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Macron Gazze'yi görmezden geldi: İsrailli sporcular hoş geldiniz
19:15
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/fenerbahcenin-anlasmaya-vardigi-en-nesyri-istanbula-geldi-1086172212.html
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. 24.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-24T16:24+0300
2024-07-24T16:24+0300
spor
fenerbahçe
transfer
fas
en nesyri
futbolcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086171808_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_c40e6428d46f02ba2b65ddf6a4141c0f.jpg
Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240724/acun-ilicali-eger-para-ve-mutluluk-olarak-iki-seceneginiz-varsa-parayi-degil-mutlulugu-secin-1086171571.html
fas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/18/1086171808_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_431bca3dff27735bf6bf5c991d02e344.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, transfer, fas, en nesyri, futbolcu
fenerbahçe, transfer, fas, en nesyri, futbolcu

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi

16:24 24.07.2024
© AA / Ali Atmaca Youssef En-Nesyri
 Youssef En-Nesyri - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.
Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.

Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.

27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.

En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.

Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2024
YAŞAM
Acun Ilıcalı: Eğer para ve mutluluk olarak iki seçeneğiniz varsa parayı değil mutluluğu seçin
16:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала