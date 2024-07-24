Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi

Yeni sezon kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe, İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'nın golcü futbolcusu Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.



Faslı futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul'a geldi.



27 yaşındaki futbolcuyu, Sabiha Gökçen Havaalanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı.



En-Nesyri, Fenerbahçeli taraftarları selamladıktan sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı.



Faslı oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.