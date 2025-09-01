https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/liderler-zirvesinde-konusan-cin-devlet-baskani-cinping--1098978329.html
Liderler zirvesinde konuşan Çin Devlet Başkanı Cinping: ŞİÖ, küresel çalkantılar arasında istikrar gücü olmalı
Liderler zirvesinde konuşan Çin Devlet Başkanı Cinping: ŞİÖ, küresel çalkantılar arasında istikrar gücü olmalı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde yaptığı konuşmada, üye ülkelerin uluslararası adaleti ve tarafsızlığı koruması... 01.09.2025
Liderler zirvesinde konuşan Çin Devlet Başkanı Cinping: ŞİÖ, küresel çalkantılar arasında istikrar gücü olmalı
11:40 01.09.2025 (güncellendi: 12:02 01.09.2025)
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde yaptığı konuşmada, üye ülkelerin uluslararası adaleti ve tarafsızlığı koruması gerektiğini vurguladı. Şi, “çok kutuplu bir dünya” çağrısında bulunurken, “küresel yönetişim” girişimini açıkladı ve ŞİÖ ülkelerini Uluslararası Ay İstasyonu projesine katılmaya davet etti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde dikkat çeken mesajlar verdi. Şi, ŞİÖ’nün çalkantılarla dolu uluslararası ortamda “istikrar sağlayıcı bir güç” olarak kalması gerektiğini söyledi.
Küresel yönetişim önerisi
Şi Cinping
, konuşmasında üye ülkelere “uluslararası adalet ve tarafsızlığı koruma” çağrısında bulunarak, daha adil bir küresel sistem
kurulması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, Çin’in
'küresel yönetişim girişimi'ni zirvede resmi olarak ortaya koyduğunu açıkladı.
Uluslararası Ay İstasyonu daveti
Çin lideri ayrıca, ŞİÖ
ülkelerine Uzay işbirliği
çağrısı yaparak, Pekin’in
öncülük ettiği Uluslararası Ay İstasyonu projesine
katılım davetinde bulundu. Şi, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin örgüt içinde yeni bir boyut kazanabileceğini vurguladı.
ŞİÖ’nün rolü yeniden tanımlanıyor
Uzmanlara göre, Çin’in “çok kutuplu dünya” ve “küresel yönetişim” mesajları, ŞİÖ’yü yalnızca bölgesel güvenlik örgütü değil, aynı zamanda küresel sistemin yeniden şekillendirilmesinde aktif rol alacak bir platform haline getirme girişimi olarak değerlendiriliyor.