https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/liderler-zirvesinde-konusan-cin-devlet-baskani-cinping--1098978329.html

Liderler zirvesinde konuşan Çin Devlet Başkanı Cinping: ŞİÖ, küresel çalkantılar arasında istikrar gücü olmalı

Liderler zirvesinde konuşan Çin Devlet Başkanı Cinping: ŞİÖ, küresel çalkantılar arasında istikrar gücü olmalı

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesinde yaptığı konuşmada, üye ülkelerin uluslararası adaleti ve tarafsızlığı koruması... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T11:40+0300

2025-09-01T11:40+0300

2025-09-01T12:02+0300

şi cinping

çin devlet başkanı şi cinping

dünya

çin

pekin

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

haberler

şangay

şangay i̇şbirliği örgütü

şangay i̇şbirliği teşkilatı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098958517_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_0672741255cd58d0cfb4101b78cd12d8.jpg

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde dikkat çeken mesajlar verdi. Şi, ŞİÖ’nün çalkantılarla dolu uluslararası ortamda “istikrar sağlayıcı bir güç” olarak kalması gerektiğini söyledi.Küresel yönetişim önerisiŞi Cinping, konuşmasında üye ülkelere “uluslararası adalet ve tarafsızlığı koruma” çağrısında bulunarak, daha adil bir küresel sistem kurulması gerektiğini belirtti. Bu kapsamda, Çin’in 'küresel yönetişim girişimi'ni zirvede resmi olarak ortaya koyduğunu açıkladı.Uluslararası Ay İstasyonu davetiÇin lideri ayrıca, ŞİÖ ülkelerine Uzay işbirliği çağrısı yaparak, Pekin’in öncülük ettiği Uluslararası Ay İstasyonu projesine katılım davetinde bulundu. Şi, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin örgüt içinde yeni bir boyut kazanabileceğini vurguladı.ŞİÖ’nün rolü yeniden tanımlanıyorUzmanlara göre, Çin’in “çok kutuplu dünya” ve “küresel yönetişim” mesajları, ŞİÖ’yü yalnızca bölgesel güvenlik örgütü değil, aynı zamanda küresel sistemin yeniden şekillendirilmesinde aktif rol alacak bir platform haline getirme girişimi olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/putin-ve-erdoganin-gorusmesi-cinde-basladi-1098974546.html

çin

pekin

şangay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, çin, pekin, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), haberler, şangay, şangay i̇şbirliği örgütü, şangay i̇şbirliği teşkilatı