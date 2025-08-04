https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/ev-sahibi-ve-kiracilari-ilgilendiriyor-kira-zam-orani-belli-oldu-1098344068.html
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kira zam oranı belli oldu
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kira zam oranı belli oldu
Sputnik Türkiye
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yeri kira artış oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre kira sözleşmesi bu ay... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T10:12+0300
2025-08-04T10:12+0300
2025-08-04T10:16+0300
ekonomi̇
kira
kira zam oranı
enflasyon
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri, milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kira zammı oranını da belirlemiş oldu. Buna göre Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık enflasyon ise yüzde 33.52 olarak gerçekleşti.İş yeri ve konut kiralarında zam oranı: Yüzde 41.13TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon verisine göre, konut ve iş yeri kira zammı için baz alınacak oran yüzde 41.13 oldu.Haziran ayında kira artış oranı yüzde 43.23 olarak açıklanmıştı.Kira zam oranı nasıl hesaplanıyor?Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanıyor. Örneğin, kira zammı Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in Eylül ayında açıkladığı veri esas alınıyor. Ev sahibi, bu orana eşit ya da daha düşük bir zam yapma hakkına sahip.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/tuik-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1098343115.html
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kira artışı, tüi̇k, enflasyon, kira zammı, konut kira sınırı, iş yeri kira artışı, temmuz enflasyonu, 12 aylık tüfe ortalaması, ağustos ayı kira zam oranı, son dakika kira zam oranı
Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor: Kira zam oranı belli oldu
10:12 04.08.2025 (güncellendi: 10:16 04.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yeri kira artış oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre kira sözleşmesi bu ay yenilenecek kiracılar için zam oranı yüzde 41.13 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verileri, milyonlarca kiracı ve ev sahibi için kira zammı oranını da belirlemiş oldu. Buna göre Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2.06, yıllık enflasyon ise yüzde 33.52 olarak gerçekleşti.
İş yeri ve konut kiralarında zam oranı: Yüzde 41.13
TÜİK’in açıkladığı 12 aylık ortalama enflasyon verisine göre, konut ve iş yeri kira zammı için baz alınacak oran yüzde 41.13 oldu.
Haziran ayında kira artış oranı yüzde 43.23 olarak açıklanmıştı.
Kira zam oranı nasıl hesaplanıyor?
Konut kiralarında zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın 12 aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanıyor. Örneğin, kira zammı Ekim ayında yapılacaksa, TÜİK'in Eylül ayında açıkladığı veri esas alınıyor. Ev sahibi, bu orana eşit ya da daha düşük bir zam yapma hakkına sahip.