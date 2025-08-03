https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/temmuz-ayi-enflasyon-verisi-ne-zaman-saat-kacta-aciklanacak-1098339585.html

Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Enflasyon verileri, kira artış... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T18:44+0300

2025-08-03T18:44+0300

2025-08-03T18:44+0300

ekonomi̇

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TÜİK, Temmuz 2025 enflasyon verilerini 4 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.Temmuz ayı enflasyon verisi için geri sayım sürerken, TÜİK’in açıklayacağı rakamlar memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verilerinin Ağustos 2025 kira artış oranının yanı sıra 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammı için de ilk göstergeleri sunacağı ifade edildi.

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