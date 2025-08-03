https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/temmuz-ayi-enflasyon-verisi-ne-zaman-saat-kacta-aciklanacak-1098339585.html
Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Enflasyon verileri, kira artış... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T18:44+0300
2025-08-03T18:44+0300
2025-08-03T18:44+0300
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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TÜİK, Temmuz 2025 enflasyon verilerini 4 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.Temmuz ayı enflasyon verisi için geri sayım sürerken, TÜİK’in açıklayacağı rakamlar memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verilerinin Ağustos 2025 kira artış oranının yanı sıra 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammı için de ilk göstergeleri sunacağı ifade edildi.
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), türkiye, tüi̇k, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, manşet enflasyon
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), türkiye, tüi̇k, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, manşet enflasyon
Temmuz ayı enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 enflasyon rakamlarını 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da duyuracak. Enflasyon verileri, kira artış oranlarının belirlenmesinde ve maaş zamlarının hesaplanmasında önemli rol oynuyor.
TÜİK, Temmuz 2025 enflasyon verilerini 4 Ağustos'ta açıklayacağını duyurdu.
Temmuz ayı enflasyon verisi için geri sayım sürerken, TÜİK’in açıklayacağı rakamlar memur ve emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor.
4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak olan enflasyon verilerinin Ağustos 2025 kira artış oranının yanı sıra 2026 Ocak memur ve emekli maaş zammı için de ilk göstergeleri sunacağı ifade edildi.