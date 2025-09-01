Türkiye
Bin 500 yıllık sır çözüldü, Bizans İmparatorluğu'nu: Dünyanın ilk pandemisine yol açan bakteri bulundu
Bin 500 yıllık sır çözüldü, Bizans İmparatorluğu’nu: Dünyanın ilk pandemisine yol açan bakteri bulundu
Bilim insanları, Ürdün'ün Jerash antik kentindeki toplu mezarda yaptıkları araştırmada, 1500 yıl önce Bizans İmparatorluğu'nu sarsan Jüstinyen Vebası'nın nedenini kesin olarak ortaya çıkardı.
Florida’daki Güney Florida Üniversitesi (USF) ve Florida Atlantik Üniversitesi (FAU) önderliğinde yürütülen çalışmada, Yersinia pestis bakterisinin DNA’sı, Jerash’ta bulunan toplu mezardaki insan kalıntılarında tespit edildi. Bu, Jüstinyen Vebası’nın gerçekten de aynı mikroptan, yani daha sonra Avrupa’da Kara Ölüm olarak bilinen salgından, kaynaklandığını ilk kez kesin olarak kanıtladı.Tarihçilerin tartışması sona erdiJüstinyen Vebası (MS 541-750) Bizans İmparatorluğu’nda milyonlarca insanın ölümüne yol açmış, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısını değiştirmişti. Ancak bugüne kadar, bu salgına tam olarak hangi patojenin sebep olduğu tartışmalıydı. Yeni DNA bulguları, yazılı kayıtların ötesine geçerek doğrudan genetik kanıt sundu.Jerash’taki toplu mezardan gelen kanıtlarAraştırmacılar, Jerash’taki Roma hipodromunun altındaki mezarlardan alınan sekiz insan dişi üzerinde antik DNA teknikleri kullandı. İnceleme sonucunda, kurbanların neredeyse aynı Y. pestis suşunu taşıdığı belirlendi. Bu da salgının çok hızlı yayıldığını ve kısa sürede kitlesel ölümlere yol açtığını doğruladı.Salgınların tekrarlayan doğasıAraştırmaya göre, veba salgınları tek bir kökten değil, hayvan rezervuarlarından tekrar tekrar ortaya çıkmış. Bu durum, 14. yüzyıldaki Kara Ölüm’den günümüzde hâlâ görülen vakalara kadar farklı dönemlerde aynı bakterinin bağımsız dalgalar halinde salgınlara yol açtığını gösteriyor.
Bin 500 yıllık sır çözüldü, Bizans İmparatorluğu’nu: Dünyanın ilk pandemisine yol açan bakteri bulundu

16:18 01.09.2025 (güncellendi: 16:26 01.09.2025)
Abone ol
Bilim insanları, Ürdün’ün Jerash antik kentindeki toplu mezarda yaptıkları araştırmada, 1500 yıl önce Bizans İmparatorluğu’nu sarsan Jüstinyen Vebası’nın nedenini kesin olarak ortaya çıkardı. Araştırma, salgının Yersinia pestis bakterisinden kaynaklandığını kanıtladı ve tarihin en eski pandemisine dair gizemi çözdü.
Florida’daki Güney Florida Üniversitesi (USF) ve Florida Atlantik Üniversitesi (FAU) önderliğinde yürütülen çalışmada, Yersinia pestis bakterisinin DNA’sı, Jerash’ta bulunan toplu mezardaki insan kalıntılarında tespit edildi. Bu, Jüstinyen Vebası’nın gerçekten de aynı mikroptan, yani daha sonra Avrupa’da Kara Ölüm olarak bilinen salgından, kaynaklandığını ilk kez kesin olarak kanıtladı.

Tarihçilerin tartışması sona erdi

Jüstinyen Vebası (MS 541-750) Bizans İmparatorluğu’nda milyonlarca insanın ölümüne yol açmış, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısını değiştirmişti. Ancak bugüne kadar, bu salgına tam olarak hangi patojenin sebep olduğu tartışmalıydı. Yeni DNA bulguları, yazılı kayıtların ötesine geçerek doğrudan genetik kanıt sundu.

Jerash’taki toplu mezardan gelen kanıtlar

Araştırmacılar, Jerash’taki Roma hipodromunun altındaki mezarlardan alınan sekiz insan dişi üzerinde antik DNA teknikleri kullandı. İnceleme sonucunda, kurbanların neredeyse aynı Y. pestis suşunu taşıdığı belirlendi. Bu da salgının çok hızlı yayıldığını ve kısa sürede kitlesel ölümlere yol açtığını doğruladı.

Salgınların tekrarlayan doğası

Araştırmaya göre, veba salgınları tek bir kökten değil, hayvan rezervuarlarından tekrar tekrar ortaya çıkmış. Bu durum, 14. yüzyıldaki Kara Ölüm’den günümüzde hâlâ görülen vakalara kadar farklı dönemlerde aynı bakterinin bağımsız dalgalar halinde salgınlara yol açtığını gösteriyor.
