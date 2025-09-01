https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/bin-500-yillik-sir-cozuldu-dunyanin-ilk-pandemisine-yol-acan-bakteri-bulundu-1098990282.html

Bin 500 yıllık sır çözüldü, Bizans İmparatorluğu’nu: Dünyanın ilk pandemisine yol açan bakteri bulundu

Bin 500 yıllık sır çözüldü, Bizans İmparatorluğu’nu: Dünyanın ilk pandemisine yol açan bakteri bulundu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Ürdün’ün Jerash antik kentindeki toplu mezarda yaptıkları araştırmada, 1500 yıl önce Bizans İmparatorluğu’nu sarsan Jüstinyen Vebası’nın... 01.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-01T16:18+0300

2025-09-01T16:18+0300

2025-09-01T16:26+0300

sağlik

bizans i̇mparatorluğu

florida

bilim

bilim insanları

yılsonu2025

pandemi

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091240057_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_e88648b13cbb8e3feb10f5c7b21bf595.jpg

Florida’daki Güney Florida Üniversitesi (USF) ve Florida Atlantik Üniversitesi (FAU) önderliğinde yürütülen çalışmada, Yersinia pestis bakterisinin DNA’sı, Jerash’ta bulunan toplu mezardaki insan kalıntılarında tespit edildi. Bu, Jüstinyen Vebası’nın gerçekten de aynı mikroptan, yani daha sonra Avrupa’da Kara Ölüm olarak bilinen salgından, kaynaklandığını ilk kez kesin olarak kanıtladı.Tarihçilerin tartışması sona erdiJüstinyen Vebası (MS 541-750) Bizans İmparatorluğu’nda milyonlarca insanın ölümüne yol açmış, Avrupa’nın siyasi ve ekonomik yapısını değiştirmişti. Ancak bugüne kadar, bu salgına tam olarak hangi patojenin sebep olduğu tartışmalıydı. Yeni DNA bulguları, yazılı kayıtların ötesine geçerek doğrudan genetik kanıt sundu.Jerash’taki toplu mezardan gelen kanıtlarAraştırmacılar, Jerash’taki Roma hipodromunun altındaki mezarlardan alınan sekiz insan dişi üzerinde antik DNA teknikleri kullandı. İnceleme sonucunda, kurbanların neredeyse aynı Y. pestis suşunu taşıdığı belirlendi. Bu da salgının çok hızlı yayıldığını ve kısa sürede kitlesel ölümlere yol açtığını doğruladı.Salgınların tekrarlayan doğasıAraştırmaya göre, veba salgınları tek bir kökten değil, hayvan rezervuarlarından tekrar tekrar ortaya çıkmış. Bu durum, 14. yüzyıldaki Kara Ölüm’den günümüzde hâlâ görülen vakalara kadar farklı dönemlerde aynı bakterinin bağımsız dalgalar halinde salgınlara yol açtığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-acikladi-sivrisinekler-neden-bazi-insanlari-daha-cok-isiriyor-1098836055.html

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bizans i̇mparatorluğu, florida, bilim, bilim insanları, yılsonu2025, pandemi, haberler