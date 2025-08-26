https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-acikladi-sivrisinekler-neden-bazi-insanlari-daha-cok-isiriyor-1098836055.html
Bilim insanları açıkladı: Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?
Sputnik Türkiye
Bilim, sivrisineklerin kimleri hedef aldığını açıkladı. Karbondioksit salınımı, vücut ısısı, kıyafet rengi, egzersiz ve alkol tüketimi sivrisinekler için belirleyici. İşte sivrisineklerin favori kurbanlarını seçme nedenleri
Ölümcül virüsler taşıyabilen sivrisinekler, dünyanın en tehlikeli böceklerinden biri. Çin, yeni doğan bir virüsün sivrisinekler aracılığıyla yayılması üzerine sert önlemler aldı. Peki bu böcekler neden bazı insanlara saldırırken bazılarını es geçiyor?Karbondioksit ilk işaretFlorida Üniversitesi’nden entomoloji profesörü Jonathan F. Day, sivrisineklerin ilk olarak karbondioksit salınımını takip ettiğini belirtiyor:Sadece karbondioksit değilDay’e göre sivrisinekler, araba egzozları gibi cansız kaynaklardan da karbondioksit algılayabildiği için ikinci ipuçlarına başvuruyor. Bunlar arasında laktik asit (kaslarda kramplara yol açan madde), vücut ısısı ve hatta giyilen kıyafetlerin rengi bulunuyor.Sivrisinekler yere yakın uçarak rüzgârdan korunuyor ve insanları ufuk çizgisiyle kıyaslayarak görüyor. Bu nedenle koyu renk kıyafetler giyenler, açık renk giyenlere kıyasla daha fazla ısırılma riski taşıyor.Vücut ısısı ve genetik faktörlerProf. Day, vücut sıcaklığının da kritik bir işaret olduğuna dikkat çekiyor:“Bazı insanlar genetik ya da fizyolojik farklılıklar nedeniyle daha sıcaktır. Sivrisinekler deriye yakın kan noktalarını arar. Vücut ısınız yüksekse daha çok hedef olursunuz.”Yaşam tarzı da etkiliCleveland Clinic’ten dermatolog Melissa Piliang ise egzersiz yapmak, alkol tüketmek, hamilelik ve aşırı kilonun da sivrisinekleri cezbettiğini söylüyor. Yaz aylarında bu aktivitelerden sonra sivrisineklerden uzak durmak, kaşıntılı ve sancılı günlerden koruyabilir.
Sivrisineklerin bazı insanlara neden diğerlerinden daha çok musallat olduğu uzun süredir merak konusuydu. Florida Üniversitesi’nden Prof. Jonathan F. Day, sivrisineklerin aslında sandığımızdan çok daha seçici olduğunu söylüyor. Karbondioksit salınımı, vücut ısısı, kıyafet rengi ve yaşam tarzı faktörleri belirleyici rol oynuyor.
Ölümcül virüsler taşıyabilen sivrisinekler, dünyanın en tehlikeli böceklerinden biri. Çin, yeni doğan bir virüsün sivrisinekler aracılığıyla yayılması üzerine sert önlemler aldı. Peki bu böcekler neden bazı insanlara saldırırken bazılarını es geçiyor?
Florida Üniversitesi’nden
entomoloji profesörü Jonathan F. Day
, sivrisineklerin ilk olarak karbondioksit salınımını takip ettiğini belirtiyor:
“Metabolizması hızlı olan, genetik faktörler nedeniyle daha çok karbondioksit üreten kişiler sivrisinekler için daha cazip. Ne kadar çok karbondioksit çıkarırsanız, onlar için o kadar çekici olursunuz.”
Sadece karbondioksit değil
Day’e göre sivrisinekler, araba egzozları gibi cansız kaynaklardan da karbondioksit algılayabildiği için ikinci ipuçlarına başvuruyor. Bunlar arasında laktik asit (kaslarda kramplara yol açan madde), vücut ısısı ve hatta giyilen kıyafetlerin rengi bulunuyor.
Sivrisinekler yere yakın uçarak rüzgârdan korunuyor ve insanları ufuk çizgisiyle kıyaslayarak görüyor. Bu nedenle koyu renk kıyafetler giyenler, açık renk giyenlere kıyasla daha fazla ısırılma riski taşıyor.
Vücut ısısı ve genetik faktörler
Prof. Day, vücut sıcaklığının da kritik bir işaret olduğuna dikkat çekiyor:
“Bazı insanlar genetik ya da fizyolojik farklılıklar nedeniyle daha sıcaktır. Sivrisinekler deriye yakın kan noktalarını arar. Vücut ısınız yüksekse daha çok hedef olursunuz.”
Cleveland
Clinic’ten dermatolog Melissa Piliang
ise egzersiz yapmak, alkol tüketmek, hamilelik ve aşırı kilonun da sivrisinekleri cezbettiğini söylüyor. Yaz aylarında bu aktivitelerden sonra sivrisineklerden uzak durmak, kaşıntılı ve sancılı günlerden koruyabilir.