15 milyona yakın kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Eşlerde benzer psikiyatrik rahatsızlıkların görülme olasılığı yüksek
15 milyona yakın kişi incelendi, sonuçlar çarpıcı: Eşlerde benzer psikiyatrik rahatsızlıkların görülme olasılığı yüksek
01.09.2025, Sputnik Türkiye
ABD, Danimarka ve Tayvan'dan araştırmacılar, eşlerin sahip olduğu psikiyatrik rahatsızlıklar arasındaki benzerlikleri inceledi. Araştırma eşlerin aynı rahatsızlığa sahip olma ihtimalinin farklı rahatsızlıklarla ilgili olasılıktan daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
10:50 01.09.2025
© İHA / ÖMER AKKOYUNçift - evlilik
çift - evlilik - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2025
© İHA / ÖMER AKKOYUN
Üç ülkenin ortak yaptığı bir araştırma eşlerde aynı ya da benzer psikiyatrik rahatsızlıkların görülme olasılığının yüksek olduğunu ortaya koydu.
ABD, Danimarka ve Tayvan'dan araştırmacılar, eşlerin sahip olduğu psikiyatrik rahatsızlıklar arasındaki benzerlikleri inceledi. Araştırma eşlerin aynı rahatsızlığa sahip olma ihtimalinin farklı rahatsızlıklarla ilgili olasılıktan daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

14.8 milyon kişi incelendi

Araştırmacılar, Tayvan, Danimarka ve İsveç'ten şizofreni, depresyon, anksiyete, dikkat eksikliği, otizm, obsesif kompulsif, bipolar, hiperaktivite ve madde kullanım bozuklukları gibi psikiyatrik rahatsızlığı bulunan 14,8 milyondan fazla kişi üzerinde inceleme yaptı.

Aynı rahatsızlığı bulunan biriyle evlenme ihtimali incelendi

İncelemeler sonucunda araştırmacılar, psikiyatrik rahatsızlığa sahip kişilerin aynı veya benzer rahatsızlığı bulunan biriyle evlenme ihtimalinin, olmayan biriyle evlenme ihtimalinden daha yüksek olduğunu tespit etti.
Eşlerden birinde psikiyatrik hastalık teşhis eden araştırmacılar, diğerine de aynı veya başka bir psikiyatrik durum teşhisinin konulması olasılığının ciddi ölçüde yüksek olduğunu ortaya koydu.

Son 50 yıldır değişmiyor

Araştırmacılar, bu eğilimin, kültürler ve nesiller arasında son 50 yılda da değişmeden devam ettiğini belirtti. Araştırmacılardan Chun Chieh Fan, eşlerin aynı rahatsızlığa sahip olma ihtimalinin farklı rahatsızlıklarla ilgili olasılıktan daha yüksek olduğuna dikkati çekti. Fan, bu eğilimin araştırmadaki ülkelerle sınırlı kalmadığı görüşünü paylaştı.
Çalışmanın sonuçları, "Nature Human Behaviour" dergisinde yayımlandı.
