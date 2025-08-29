https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/yuzyillar-sonra-alarma-gecirdi-abdde-veba-kabusu-yayiliyor-ucuncu-vaka-sonrasi-ciddi-saglik-uyarisi-1098913237.html

Yüzyıllar sonra alarma geçirdi, ABD’de veba kabusu yayılıyor: Üçüncü vaka sonrası ciddi sağlık uyarısı yayınlandı

Yüzyıllar önce milyonlarca can alan veba, yeniden gündemde. ABD'de üçüncü kişinin bu ölümcül hastalığa yakalandığı açıklandı. Uzmanlar ciddi sağlık uyarısı... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Avrupa’da 14. yüzyılda nüfusun yarısını yok eden veba, yüzyıllar sonra hala insanlarda görülmeye devam ediyor. ABD’de bu yıl üç farklı vakada hastalık doğrulandı. Son olarak New Mexico’da 43 yaşındaki bir erkek, veba teşhisiyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi sonrası taburcu edildi. Yetkililer, hastalığın Colorado sınırındaki Rio Arriba bölgesinde kamp yaparken bulaşmış olabileceğini açıkladı.Bu ayın başında South Lake Tahoe’da yaşayan bir kişide veba görülmüş, Temmuz ayında Arizona’da ise pnömonik veba nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti. Bu, eyaletin 2007’den bu yana ilk veba ölümü olarak kayıtlara geçti.Belirtiler ve bulaşma yolları En yaygın tür olan bubonik veba enfekte pire ısırığıyla bulaşıyor. Daha ölümcül türü olan pnömonik veba ise doğrudan akciğerlere yerleşiyor. Hastalığın belirtileri genellikle 2 ila 8 gün içinde ortaya çıkıyor. Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, şişmiş lenf düğümleri, halsizlik bulunuyor. Yetkililer, özellikle kamp yapanlar ve evcil hayvan sahipleri için "Kemirgenlerden ve özellikle ölü hayvanlardan uzak durun” şeklinde uyarıda bulundu.Bugün veba antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. ABD’de yılda ortalama 7 vaka görülüyor. Ancak uzmanlar, dikkat edilmediği takdirde hastalığın yayılabileceğini hatırlatıyor.

