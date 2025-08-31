Türkiye
Ünlü oyuncu Cezmi Baskın taciz iddialarına yanıt verdi: 'Beni çok üzdü'
Ünlü oyuncu Cezmi Baskın taciz iddialarına yanıt verdi: 'Beni çok üzdü'
Ünlü oyuncu Cezmi Baskın taciz iddialarına yanıt verdi: 'Beni çok üzdü'
Dizi ve filmlerle tanınan oyuncu Cezmi Baskın, Fazilet Onat tarafından gündeme getirilen taciz iddialarına yanıt verdi. Baskın, basın açıklamasında, söz konusu galada Onat'ın bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
Akasya Durağı dizisindeki 'Osman Ağa' karakteriyle tanınan oyuncu Cezmi Baskın hakkındaki taciz iddiası gündem oldu.Baskın, sosyal medya ve basın açıklamasında, söz konusu galada Fazilet Onat’ın bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Baskın, “Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağım” dedi.Onat ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında asansörde tacize uğradığını ve gece boyu telefonla tacizin devam ettiğini öne sürmüştü.
Ünlü oyuncu Cezmi Baskın taciz iddialarına yanıt verdi: 'Beni çok üzdü'

18:56 31.08.2025
Dizi ve filmlerle tanınan oyuncu Cezmi Baskın, Fazilet Onat tarafından gündeme getirilen taciz iddialarına yanıt verdi. Baskın, basın açıklamasında, söz konusu galada Onat’ın bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı.
Akasya Durağı dizisindeki 'Osman Ağa' karakteriyle tanınan oyuncu Cezmi Baskın hakkındaki taciz iddiası gündem oldu.
Baskın, sosyal medya ve basın açıklamasında, söz konusu galada Fazilet Onat’ın bulunmadığını belirterek iddiaları yalanladı. Baskın, “Hakkımda ortaya atılan asılsız taciz iddiası beni çok üzdü. Adımın böyle bir iddianın içinde yer alması benim ve sevenlerim için büyük bir yıkım ve üzüntüye neden oldu. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatacağım” dedi.
Onat ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında asansörde tacize uğradığını ve gece boyu telefonla tacizin devam ettiğini öne sürmüştü.
