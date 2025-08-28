https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/kaan-sezyum-taciz-iddiasini-kabul-etti-cok-uzgunum-ozur-dilerim-1098888656.html
Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: 'Çok üzgünüm, özür dilerim'
Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: 'Çok üzgünüm, özür dilerim'
Sputnik Türkiye
Yazar ve komedyen Kaan Sezyum, hakkında ortaya atılan taciz iddiasını kabul ederek sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı. Yaklaşık 3 yıl önce yaşandığı... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T11:40+0300
2025-08-28T11:40+0300
2025-08-28T11:40+0300
türki̇ye
kaan sezyum
taciz
ifşa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098890020_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc4f9f52f507fbe477c898223ce3db6b.jpg
Bir kadının yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından yazar ve komedyen Kaan Sezyum hakkında taciz iddiası gündeme geldi.Sezyum iddiaları kabul ettiİddiaların ardından sahne adıyla tanınan Çağatay Kaan Sezgin (Kaan Sezyum), söz konusu paylaşımı kendi Instagram hesabından yayımladı. Ardından kamuoyuna yönelik bir özür mesajı paylaştı.'Pişmanım ve çok üzgünüm'Sezyum’un yayımladığı özür mesajında şu ifadeler yer aldı:“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım (4 - 4.5 yıl oluyor). Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten özür dilerim.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/mesut-sure-hakkindaki-taciz-iddialarini-paylasan-tulug-ozluye-olum-tehdidi-1098888042.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098890020_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_86a1426a27a4ae228090f210ff63cded.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kaan sezyum, taciz, ifşa
Kaan Sezyum taciz iddiasını kabul etti: 'Çok üzgünüm, özür dilerim'
Yazar ve komedyen Kaan Sezyum, hakkında ortaya atılan taciz iddiasını kabul ederek sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı. Yaklaşık 3 yıl önce yaşandığı öne sürülen olay sonrası Sezyum, “Davranışlarımın sorumluluğu bana aittir, çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.
Bir kadının yaklaşık 3 yıl önce yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından yazar ve komedyen Kaan Sezyum hakkında taciz iddiası gündeme geldi.
Sezyum iddiaları kabul etti
İddiaların ardından sahne adıyla tanınan Çağatay Kaan Sezgin (Kaan Sezyum), söz konusu paylaşımı kendi Instagram hesabından yayımladı. Ardından kamuoyuna yönelik bir özür mesajı paylaştı.
'Pişmanım ve çok üzgünüm'
Sezyum’un yayımladığı özür mesajında şu ifadeler yer aldı:
“Öncelikle yaşattıklarımdan ötürü pişmanım ve çok üzgünüm. Olayın sonrasında, davranış bozukluklarımı gidermek ve bu tür rahatsızlıkları çevreme ve kendime yaşatmamak için psikolojik destek almaya başladım (4 - 4.5 yıl oluyor). Karşı tarafın itirazı üzerine hemen durdum ve durumu yanlış anladığımı ifade ettim. Herhangi fiziksel bir zorlamada bulunmadım. Bu olayda, ortamı tamamen yanlış okudum ve yorumladım. Hareketlerimin sorumluluğu bana aittir. Geçmişe dönüp olanları değiştiremem, çok üzgünüm. Sadece gelecekte böyle korkunç bir deneyimi kimseye yaşatmayacağımın sözünü verebilirim. Beni seven ve sevmeyen herkesten özür dilerim.”