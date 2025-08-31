https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/protestolar-endonezya-liderinin-cin-ziyaretini-engellemek-amaciyla-duzenlenmis-olabilir-1098963838.html

‘Protestolar, Endonezya liderinin Çin ziyaretini engellemek amacıyla düzenlenmiş olabilir'

Uluslararası ilişkiler uzmanı Hardan, Endonezya’daki protestoların Devlet Başkanı'nın Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılmak üzere Çin'e yapacağı... 31.08.2025, Sputnik Türkiye

Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Hassan Hardan, Sputnik’e demecinde Endonezya’daki protestoları değerlendirdi:◾ Bu tür yöntemler oldukça muhtemel, zira Avrupa ülkeleri, politikaları gereği uzun süredir kendileriyle çelişen devletlerin içişlerine müdahale ediyor. Bu müdahale sıklıkla iç gündemli yerel protestolara destek kisvesi altında gizlenir, ancak bu protestolar siyasi hedeflere ulaşmak için kullanılır.◾ Avrupa devletlerinin, ŞİÖ’nün otoritesini zayıflatma ve uluslararası arenada artan etkisini engellemenin yanı sıra, küresel ekonominin kilit güç merkezlerinden biri haline gelmesini engelleme konusunda doğrudan çıkarları bulunuyor. Özellikle de ekonomik ağırlığın giderek Batı'dan Doğu'ya kaydığı ve son zirvelerde de görüldüğü gibi birçok ülkeyi örgüte katılmaya teşvik ettiği bir ortamda.◾ Batı'nın bu seçici ve ikileme politikası çifte standartlara dayanıyor. Batı, kendi çıkarlarına bağlı olarak diğer ülkelerdeki insan hakları ihlallerini görmezden gelir veya eleştirir. Müttefiki ve siyasi ortağı olan ülkelerin politikalarını eleştirmekten kaçınır, ancak kendisine karşı düşmanca tavır sergileyen devletleri sert bir şekilde kınar.

