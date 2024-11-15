https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-disisleri-bakanligi-endonezya-malezya-ve-tayland-brics-ortak-ulkeleri-oldu-1090457478.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ortak ülkeleri oldu

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ortak ülkeleri oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Malezya ve Tayland’ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu duyurdu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-15T19:19+0300

2024-11-15T19:19+0300

2024-11-15T19:18+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr pankin

brics

ortak ülke statüsü

endonezya

malezya

tayland

asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)

kazan

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarının ortak toplantısında yaptığı açıklamada Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu söyledi.Pankin, “Kazan'daki BRICS zirvesi, dünya çoğunluğunun adil bir dünya düzeni kurma, küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koydu. Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS’in ortakları haline geldi” dedi.Rusya'nın dış ticaretinde APEC ekonomilerinin payının şimdiden yüzde 70'e ulaştığını belirten Pankin, ayrıca, ödemelerin neredeyse yüzde 90'ının ulusal para birimleriyle yapıldığını kaydetti.Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesine kesintisiz enerji kaynakları tedariki sağladığını anımsatan Pankin, enerji güvenliğinin modern kalkınmanın temel direklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Düşük karbonlu kaynaklara geçişin, iç öncelikler ve teknolojik kabiliyetler dikkate alınarak adil bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Doğa ve iklim kaygısı haksız rekabetin aracı haline getirilmemeli” ifadelerini kullandı.BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştirildi. 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Rusya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren BRICS’in dönem başkanlığını yürütüyor.Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/belarus-brics-grubuna-ortak-ulke-statusuyle-dahil-oldu-1090266422.html

endonezya

malezya

tayland

kazan

çin

hindistan

güney afrika

brezilya

rusya

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rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr pankin, brics, ortak ülke statüsü, endonezya, malezya, tayland, asya pasifik ekonomik işbirliği (apec), kazan, zirve, çin, hindistan, güney afrika, brezilya, rusya