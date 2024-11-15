https://anlatilaninotesi.com.tr/20241115/rusya-disisleri-bakanligi-endonezya-malezya-ve-tayland-brics-ortak-ulkeleri-oldu-1090457478.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ortak ülkeleri oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ortak ülkeleri oldu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Malezya ve Tayland’ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu duyurdu. 15.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-15T19:19+0300
2024-11-15T19:19+0300
2024-11-15T19:18+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr pankin
brics
ortak ülke statüsü
endonezya
malezya
tayland
asya pasifik ekonomik işbirliği (apec)
kazan
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarının ortak toplantısında yaptığı açıklamada Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu söyledi.Pankin, “Kazan'daki BRICS zirvesi, dünya çoğunluğunun adil bir dünya düzeni kurma, küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koydu. Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS’in ortakları haline geldi” dedi.Rusya'nın dış ticaretinde APEC ekonomilerinin payının şimdiden yüzde 70'e ulaştığını belirten Pankin, ayrıca, ödemelerin neredeyse yüzde 90'ının ulusal para birimleriyle yapıldığını kaydetti.Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesine kesintisiz enerji kaynakları tedariki sağladığını anımsatan Pankin, enerji güvenliğinin modern kalkınmanın temel direklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Düşük karbonlu kaynaklara geçişin, iç öncelikler ve teknolojik kabiliyetler dikkate alınarak adil bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Doğa ve iklim kaygısı haksız rekabetin aracı haline getirilmemeli” ifadelerini kullandı.BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştirildi. 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.Rusya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren BRICS’in dönem başkanlığını yürütüyor.Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/belarus-brics-grubuna-ortak-ulke-statusuyle-dahil-oldu-1090266422.html
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rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr pankin, brics, ortak ülke statüsü, endonezya, malezya, tayland, asya pasifik ekonomik işbirliği (apec), kazan, zirve, çin, hindistan, güney afrika, brezilya, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr pankin, brics, ortak ülke statüsü, endonezya, malezya, tayland, asya pasifik ekonomik işbirliği (apec), kazan, zirve, çin, hindistan, güney afrika, brezilya, rusya
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS ortak ülkeleri oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Endonezya, Malezya ve Tayland’ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarının ortak toplantısında yaptığı açıklamada Endonezya, Malezya ve Tayland'ın BRICS ortak ülkeleri olduğunu söyledi.
Pankin, “Kazan'daki BRICS zirvesi, dünya çoğunluğunun adil bir dünya düzeni kurma, küresel kurumlarda reform yapma ve eşitlikçi ekonomik bağlar kurma arzusunu ortaya koydu. Ticaret, yatırım, yapay zeka, enerji, iklim ve lojistik alanlarında önemli bir anlaşma paketi imzalandı. APEC'teki ortaklarımız Endonezya, Malezya ve Tayland BRICS’in ortakları haline geldi” dedi.
Rusya'nın dış ticaretinde APEC ekonomilerinin payının şimdiden yüzde 70'e ulaştığını belirten Pankin, ayrıca, ödemelerin neredeyse yüzde 90'ının ulusal para birimleriyle yapıldığını kaydetti.
Rusya’nın Asya-Pasifik bölgesine kesintisiz enerji kaynakları tedariki sağladığını anımsatan Pankin, enerji güvenliğinin modern kalkınmanın temel direklerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Düşük karbonlu kaynaklara geçişin, iç öncelikler ve teknolojik kabiliyetler dikkate alınarak adil bir şekilde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Doğa ve iklim kaygısı haksız rekabetin aracı haline getirilmemeli” ifadelerini kullandı.
BRICS Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında Kazan'da gerçekleştirildi. 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan topluluk, ülkeler arasında ekonomik işbirliğini amaçlıyor.
Gruba 2010’da Güney Afrika da eklendi ve bu ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen 2023 BRICS Zirvesi’nde üye ülkelerin liderleri genişleme kararı aldı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de 1 Ocak 2024'te BRICS’e katıldı.
Rusya, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren BRICS’in dönem başkanlığını yürütüyor.
Ortak ülke statüsü, BRICS zirvelerindeki özel oturumlara ve dışişleri bakanları düzeyindeki toplantılara katılımı öngörüyor.
Ayrıca ortak ülke statüsüne sahip başkentler, başta ticaret konulu olmak üzere bakanlar düzeyindeki diğer etkinliklere, ulusal güvenlikten sorumlu temsilcilerin görüşmelerine ve parlamenterler forumuna davet edilebiliyor.