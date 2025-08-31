https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/karabukte-orman-yangini-cikti-dumanlar-gokyuzune-yukseldi-1098961420.html

Karabük'te orman yangını çıktı: Dumanlar gökyüzüne yükseldi

Karabük'te orman yangını çıktı: Dumanlar gökyüzüne yükseldi

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere havadan ve... 31.08.2025

Karabük’te çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan yangında dumanlar kent genelinden görüntülenirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

