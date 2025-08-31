https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/karabukte-orman-yangini-cikti-dumanlar-gokyuzune-yukseldi-1098961420.html
Karabük'te orman yangını çıktı: Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Karabük'te orman yangını çıktı: Dumanlar gökyüzüne yükseldi
31.08.2025
Karabük’te çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan yangında dumanlar kent genelinden görüntülenirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Karabük’te çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan yangında dumanlar kent genelinden görüntülenirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.