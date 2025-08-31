Türkiye
Karabük'te orman yangını çıktı: Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Karabük'te orman yangını çıktı: Dumanlar gökyüzüne yükseldi
Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere havadan ve... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
Karabük’te çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan yangında dumanlar kent genelinden görüntülenirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
16:16 31.08.2025
Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
Karabük’te çıkan orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü yakınlarında çıkan yangında dumanlar kent genelinden görüntülenirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
