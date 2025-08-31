https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/kure-daglari-milli-parkinda-orman-yangini-cikti-alevlere-mudahale-suruyor-1098960464.html
Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Bartın’ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Aşağıçerçi köyü mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda... 31.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-31T15:37+0300
2025-08-31T15:37+0300
2025-08-31T15:37+0300
türki̇ye
milli park
bartın
bartın valiliği
bartın cumhuriyet savcılığı
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098960290_0:51:1600:951_1920x0_80_0_0_fd3bd5c8efe6e4f41f25a4079b6f9971.jpg
Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler alarma geçti. Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıçerçi köyü mevkisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi sevk edilirken rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın alanına giderek incelemelerde bulundu. Vali Arslan, “Henüz tahliye gerektiren bir durum yok. Ancak rüzgar nedeniyle alevler yukarı kesimlere ilerliyor. Tüm ekiplerimiz yoğun çaba harcıyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/muglada-yangin-sondurme-ucagi-kaza-kirima-ugradi-1098931089.html
türki̇ye
bartın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1f/1098960290_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_b932bee57302a4bd397be994a6318d7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
milli park, bartın, bartın valiliği, bartın cumhuriyet savcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
milli park, bartın, bartın valiliği, bartın cumhuriyet savcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
Bartın’ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Aşağıçerçi köyü mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ve arazi şartları çalışmaları güçleştiriyor.
Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler alarma geçti.
Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıçerçi köyü mevkisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi sevk edilirken rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın alanına giderek incelemelerde bulundu. Vali Arslan, “Henüz tahliye gerektiren bir durum yok. Ancak rüzgar nedeniyle alevler yukarı kesimlere ilerliyor. Tüm ekiplerimiz yoğun çaba harcıyor” dedi.