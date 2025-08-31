https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/kure-daglari-milli-parkinda-orman-yangini-cikti-alevlere-mudahale-suruyor-1098960464.html

Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor

Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor

Bartın'ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Aşağıçerçi köyü mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda... 31.08.2025

Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler alarma geçti. Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıçerçi köyü mevkisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi sevk edilirken rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın alanına giderek incelemelerde bulundu. Vali Arslan, “Henüz tahliye gerektiren bir durum yok. Ancak rüzgar nedeniyle alevler yukarı kesimlere ilerliyor. Tüm ekiplerimiz yoğun çaba harcıyor” dedi.

