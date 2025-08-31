Türkiye
Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor
31.08.2025
Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler alarma geçti. Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıçerçi köyü mevkisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi sevk edilirken rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın alanına giderek incelemelerde bulundu. Vali Arslan, “Henüz tahliye gerektiren bir durum yok. Ancak rüzgar nedeniyle alevler yukarı kesimlere ilerliyor. Tüm ekiplerimiz yoğun çaba harcıyor” dedi.
Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını çıktı: Alevlere müdahale sürüyor

15:37 31.08.2025
© AA / Selim BostancıKüre Dağları Milli Parkı
© AA / Selim Bostancı
Bartın’ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında bulunan Aşağıçerçi köyü mevkisinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, rüzgarın etkisi ve arazi şartları çalışmaları güçleştiriyor.
Bartın’ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle ekipler alarma geçti.
Küre Dağları Milli Parkı içindeki Aşağıçerçi köyü mevkisinde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi sevk edilirken rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın alanına giderek incelemelerde bulundu. Vali Arslan, “Henüz tahliye gerektiren bir durum yok. Ancak rüzgar nedeniyle alevler yukarı kesimlere ilerliyor. Tüm ekiplerimiz yoğun çaba harcıyor” dedi.
