Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini duyurdu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Spor Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.Sarı lacivertli ekipten yapılan paylaşımda ''Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda Benfica'yla prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' denildi.Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ise sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'yla olan fotoğrafını paylaşarak, "Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu" ifadelerini kullandı.
18:10 31.08.2025
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Abone ol
Fenerbahçe Spor Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Benfica'yla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul’a hareket etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.
Sarı lacivertli ekipten yapılan paylaşımda ''Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica'yla prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' denildi.
Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ise sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'yla olan fotoğrafını paylaşarak, “Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu” ifadelerini kullandı.
