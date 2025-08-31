https://anlatilaninotesi.com.tr/20250831/fenerbahce-kerem-akturkoglu-transferini-duyurdu-1098963713.html

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini duyurdu

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini duyurdu

Fenerbahçe Spor Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Benfica'yla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Oyuncu, transfer görüşmelerini... 31.08.2025

Fenerbahçe Spor Kulübü, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferini sosyal medya hesabından duyurdu.Sarı lacivertli ekipten yapılan paylaşımda ''Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica'yla prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız'' denildi.Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ise sosyal medya hesabından Kerem Aktürkoğlu'yla olan fotoğrafını paylaşarak, “Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu” ifadelerini kullandı.

