Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Ahlak dersi veriyoruz... zorluk çıkarmayacağız'
10:38 31.08.2025 (güncellendi: 11:03 31.08.2025)
© AP Photo / Armando FrancaGalatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması
© AP Photo / Armando Franca
Abone ol
Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu transferi için Fenerbahçe’ye mesaj verdi. Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "ahlak dersi veriyoruz" diyerek "Benfica’yla yaptığımız sözleşmeden doğan bir öncelik hakkımız var" dedi. Yazgan, Şampiyonlar ligi rakipleri, Barış Alper Yılmaz transferi ve kaleci arayışı üzerine açıklamalar yaptı.
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi için “ahlak dersi veriyoruz” diyerek “zorluk çıkarmayacağız” mesajı verdi.
Eray Yazgan, Çaykur Rizespor maçı öncesi basın mensuplarına Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.
© AA / Ömer Taha ÇetinGalatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Ahlak dersi veriyoruz, zorluk çıkarmayacağız'
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Ahlak dersi veriyoruz, zorluk çıkarmayacağız'
© AA / Ömer Taha Çetin
"Öncelik hakkımız var"
Öncelik haklarının kendilerinde olduğunu dile getiren Yazgan:
"Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda.
Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor.
Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz"
Transfer konusunda sarı-lacivertlilere engel olmayacaklarını belirten Yazgan, "Galatasaray, Türk insanı ve ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğru yolu gösterip ahlak dersi veriyor. Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Benfica’yla 22.5 + 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı ifade ediliyor.
© Ahmet OkatalıBarış Alper
Barış Alper
© Ahmet Okatalı
"Transfer süreci kendisini yordu"
Barış Alper Yılmaz’la ilgili sürecin aynı şekilde devam ettiğini vurgulayan Yazgan, "Barış Alper Yılmaz, bizim için çok değerli bir oyuncu. Hem milli takım hem de Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Bu transfer süreci kendisini zihinsel olarak yordu. Hocamız da bu yüzden kendisini kadroya almadı. Transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda çok ciddi bir değişiklik yok" dedi.
"Hiç kolay rakip değiller"
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili Yazgan, "Birinci torbadan çektiğimiz iki takım, İngiltere'nin şampiyon olmuş iki takımıdır. Hiç kolay rakip değiller. Galatasaray da o takımlar için kolay bir rakip değil. Avrupa'da daha üst turlara gitmek amacıyla yola çıktık. Kadro yapılanmamızı bunun üzerine yaptık" diye konuştu.
"Bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak"
Kaleci transferi hakkında görüşlerini de belirten Yazgan, "Bugün kalemizi Günay Güvenç koruyacak. Son iki buçuk yılda Galatasaray'a katkıları çok büyük. Türkiye Kupası sürecinde de bize büyük katkı sağladı. Monako'daki kura çekiminde başkan vekilimiz Abdullah Kavukçu'nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. En doğru ismi teknik heyetimiz tercih edecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar da süreci tamamlayacaklardır" ifadelerini kullandı.