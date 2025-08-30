https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/sicak-hava-dalgasi-basladi-hangi-illerde-saganak-yagis-gorulecek-1098933257.html
Sıcak hava dalgası başladı: Hangi illerde sağanak yağış görülecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye’nin yeni bir sıcak hava dalgası etkisine girdiğini duyurdu. Pazar günü hava sıcaklıkları pik yapacak, salıya kadar... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde serinlik veren rüzgarların etkisini kaybetmesiyle birlikte yeni bir sıcak hava dalgası başlıyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Pazar günü pik yapacak, salıya kadar sürecekUzmanlara göre pazar günü sıcaklıklar zirveye ulaşacak ve salı gününe kadar etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklarda kademeli düşüş yaşanacak.Yerel sağanaklar bekleniyorÖzellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Bunun dışında yurdun büyük kısmı az bulutlu ve açık bir hava yaşayacak.Marmara’da açık havaİstanbul 29°C, Edirne 33°C, Kırklareli 32°C ile Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçecek.Ege’de termometre 38 dereceyi görecekDenizli 38°C, Afyonkarahisar 34°C, İzmir 33°C ve Muğla 33°C’de sıcaklıklar yüksek seyredecek. Bölge genelinde gökyüzü açık olacak.Akdeniz’de sağanak ihtimaliAdana 33°C, Hatay 30°C, Antalya 30°C olmak üzere Akdeniz genelinde sıcaklıklar yüksek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.İç Anadolu’da bunaltıcı sıcaklarAnkara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C ile İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.Karadeniz’de parçalı bulutlu gökyüzüTokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C olmak üzere Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.Doğu Anadolu’da 37 dereceyi bulan sıcaklıklarMalatya 37°C, Erzurum 33°C, Kars 33°C ile bölgede sıcaklık artışı hissedilecek. Güneydoğu’da ise Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C, Siirt 38°C ile termometre yüksek değerlerde olacak.
Türkiye genelinde serinlik veren rüzgarların etkisini kaybetmesiyle birlikte yeni bir sıcak hava dalgası başlıyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Pazar günü pik yapacak, salıya kadar sürecek
Uzmanlara göre pazar günü sıcaklıklar zirveye ulaşacak ve salı gününe kadar etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren ise yurt genelinde sıcaklıklarda kademeli düşüş yaşanacak.
Yerel sağanaklar bekleniyor
Özellikle Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar bölgesi, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında yerel sağanak yağışlar öngörülüyor. Bunun dışında yurdun büyük kısmı az bulutlu ve açık bir hava yaşayacak.
İstanbul 29°C, Edirne 33°C, Kırklareli 32°C ile Marmara Bölgesi’nde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Ege’de termometre 38 dereceyi görecek
Denizli 38°C, Afyonkarahisar 34°C, İzmir 33°C ve Muğla 33°C’de sıcaklıklar yüksek seyredecek. Bölge genelinde gökyüzü açık olacak.
Akdeniz’de sağanak ihtimali
Adana 33°C, Hatay 30°C, Antalya 30°C olmak üzere Akdeniz genelinde sıcaklıklar yüksek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
İç Anadolu’da bunaltıcı sıcaklar
Ankara 34°C, Eskişehir 35°C, Konya 34°C ile İç Anadolu’da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Karadeniz’de parçalı bulutlu gökyüzü
Tokat 40°C, Amasya 38°C, Samsun 29°C ve Trabzon 27°C olmak üzere Karadeniz’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Doğu Anadolu’da 37 dereceyi bulan sıcaklıklar
Malatya 37°C, Erzurum 33°C, Kars 33°C ile bölgede sıcaklık artışı hissedilecek. Güneydoğu’da ise Diyarbakır 40°C, Gaziantep 35°C, Siirt 38°C ile termometre yüksek değerlerde olacak.