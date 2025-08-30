Türkiye
EKONOMİ
Kredi kartı limit artışına ceza geliyor: BDDK radarına aldı
BDDK, bazı bankaların müşterilerinin gelirlerini olduğundan yüksek göstererek yasal sınırın üzerinde kredi kartı limiti tanımladığını tespit etti. Kurum... 30.08.2025
2025-08-30T09:30+0300
2025-08-30T09:30+0300
Kredi kartı limit artışına ceza geliyor: BDDK radarına aldı

09:30 30.08.2025
BDDK, bazı bankaların müşterilerinin gelirlerini olduğundan yüksek göstererek yasal sınırın üzerinde kredi kartı limiti tanımladığını tespit etti. Kurum, kuralları ihlal eden bankalara idari ve para cezası uygulanacağını duyurdu. Müşterilerin ise “düzenli limit artışı” seçeneğini kapatabileceği hatırlatıldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların usulsüz yöntemlerle kredi kartı limitlerini artırdığını ortaya çıkardı. NTV'nin haberine göre yapılan denetimlerde, müşterilerin gelirlerinin olduğundan fazla gösterilerek, mevzuatın üzerinde limitler tanımlandığı belirlendi.

Mevzuata aykırı artışlar tespit edildi

Mevzuata göre bir kişiye tanımlanabilecek kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla 4 katını geçemiyor. Ancak yapılan incelemelerde bazı bankaların bu sınırı aştığı görüldü.
Örneğin, bir müşterinin gelirini 198 bin lira gibi gösteren banka, bu kişiye 428 bin 50 lira kredi kartı limiti tanımladı. Oysa müşterinin gerçek geliri 70 bin lira seviyesinde olup, mevzuata göre en fazla 280 bin lira limit verilmesi gerekiyordu.

Bankalara yaptırım geliyor

BDDK, usulsüz uygulamaları tespit edilen bankalara yazılı uyarı gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” ifadeleri kullanıldı.

Müşteriler ne yapmalı?

Uzmanlar, bazı müşterilerin istemedikleri halde bu tür limit artışlarıyla karşılaşabileceğine dikkat çekti. Bankaların mobil uygulamalarında yer alan “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı.
