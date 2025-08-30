https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/kredi-karti-limit-artisina-ceza-geliyor-bddk-radarina-aldi-1098932971.html

Kredi kartı limit artışına ceza geliyor: BDDK radarına aldı

Kredi kartı limit artışına ceza geliyor: BDDK radarına aldı

30.08.2025

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların usulsüz yöntemlerle kredi kartı limitlerini artırdığını ortaya çıkardı. NTV'nin haberine göre yapılan denetimlerde, müşterilerin gelirlerinin olduğundan fazla gösterilerek, mevzuatın üzerinde limitler tanımlandığı belirlendi.Mevzuata aykırı artışlar tespit edildiMevzuata göre bir kişiye tanımlanabilecek kredi kartı limiti, aylık net gelirinin en fazla 4 katını geçemiyor. Ancak yapılan incelemelerde bazı bankaların bu sınırı aştığı görüldü.Örneğin, bir müşterinin gelirini 198 bin lira gibi gösteren banka, bu kişiye 428 bin 50 lira kredi kartı limiti tanımladı. Oysa müşterinin gerçek geliri 70 bin lira seviyesinde olup, mevzuata göre en fazla 280 bin lira limit verilmesi gerekiyordu.Bankalara yaptırım geliyorBDDK, usulsüz uygulamaları tespit edilen bankalara yazılı uyarı gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” ifadeleri kullanıldı.Müşteriler ne yapmalı?Uzmanlar, bazı müşterilerin istemedikleri halde bu tür limit artışlarıyla karşılaşabileceğine dikkat çekti. Bankaların mobil uygulamalarında yer alan “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı.

