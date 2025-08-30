Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ogrenciler-icin-tek-tip-deri-ayakkabi-mi-geliyor-aciklama-geldi-1098937644.html
Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi
Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi
Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddiası gündeme geldi... 30.08.2025
türki̇ye
okul
kıyafet
ayakkabı
milli eğitim bakanlığı (meb)
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c5f9428bbff032a29d1a5cc256c2afb.jpg
Serbest kıyafet döneminin sona ermesinden sonra okullarda ayakkabı düzenlemesi için yeni adımlar atıldığı öne sürüldü. Ayakkabı ve deri sektörünün temsilcileri geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.Görüşmede, “okul ayakkabısında yeni kriterler” başlığı altında, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı uygulamasına geçileceği iddia edildi.Amaç sağlıklı ve yerli üretim ayakkabıHürriyet’in aktardığı bilgilere göre, 2026-2027 eğitim yılından itibaren başlanması planlanan uygulama ile öğrencilerin daha sağlıklı olduğu belirtilen deri ayakkabıları tercih etmesi özendirilecek.İddialara göre düzenleme ile birlikte:Yeni uygulama öncesinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle deri ayakkabıların sağlık ve sürdürülebilirlik açısından faydalarını anlatan etkinliklerin yapılacağı öne sürülmüştü.Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu?Ancak bakanlık kaynakları, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakan Yusuf Tekin’in sektör temsilcileriyle görüştüğünü doğrulanırken şu açıklamayı yaptı:“Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok.”
türki̇ye
Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi

13:54 30.08.2025
Abone ol
Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddiası gündeme geldi. Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından kriterler konuşulurken, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise böyle bir çalışmanın olmadığını belirtti.
Serbest kıyafet döneminin sona ermesinden sonra okullarda ayakkabı düzenlemesi için yeni adımlar atıldığı öne sürüldü. Ayakkabı ve deri sektörünün temsilcileri geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.
Görüşmede, “okul ayakkabısında yeni kriterler” başlığı altında, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı uygulamasına geçileceği iddia edildi.

Amaç sağlıklı ve yerli üretim ayakkabı

Hürriyet’in aktardığı bilgilere göre, 2026-2027 eğitim yılından itibaren başlanması planlanan uygulama ile öğrencilerin daha sağlıklı olduğu belirtilen deri ayakkabıları tercih etmesi özendirilecek.
İddialara göre düzenleme ile birlikte:
Okul aile birlikleri ve öğretmenlerin görüşleri alınacak.
Marka, logo, desen veya reklam unsuru taşıyan ayakkabılar yasak olacak.
Gençlerin ayak sağlığı ve yerli üretim vurgusu ön planda olacak.
Veliler, belirli markalara bağlı kalmadan bütçelerine uygun deri ayakkabı satın alabilecek.
Yeni uygulama öncesinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle deri ayakkabıların sağlık ve sürdürülebilirlik açısından faydalarını anlatan etkinliklerin yapılacağı öne sürülmüştü.

Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu?

Ancak bakanlık kaynakları, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakan Yusuf Tekin’in sektör temsilcileriyle görüştüğünü doğrulanırken şu açıklamayı yaptı:
“Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok.”
