Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi

Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi

Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddiası gündeme geldi... 30.08.2025

Serbest kıyafet döneminin sona ermesinden sonra okullarda ayakkabı düzenlemesi için yeni adımlar atıldığı öne sürüldü. Ayakkabı ve deri sektörünün temsilcileri geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.Görüşmede, “okul ayakkabısında yeni kriterler” başlığı altında, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı uygulamasına geçileceği iddia edildi.Amaç sağlıklı ve yerli üretim ayakkabıHürriyet’in aktardığı bilgilere göre, 2026-2027 eğitim yılından itibaren başlanması planlanan uygulama ile öğrencilerin daha sağlıklı olduğu belirtilen deri ayakkabıları tercih etmesi özendirilecek.İddialara göre düzenleme ile birlikte:Yeni uygulama öncesinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle deri ayakkabıların sağlık ve sürdürülebilirlik açısından faydalarını anlatan etkinliklerin yapılacağı öne sürülmüştü.Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu?Ancak bakanlık kaynakları, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakan Yusuf Tekin’in sektör temsilcileriyle görüştüğünü doğrulanırken şu açıklamayı yaptı:“Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok.”

