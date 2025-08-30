https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ogrenciler-icin-tek-tip-deri-ayakkabi-mi-geliyor-aciklama-geldi-1098937644.html
Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi
Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddiası gündeme geldi... 30.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-30T13:54+0300
2025-08-30T13:54+0300
2025-08-30T13:54+0300
türki̇ye
okul
kıyafet
ayakkabı
milli eğitim bakanlığı (meb)
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c5f9428bbff032a29d1a5cc256c2afb.jpg
Serbest kıyafet döneminin sona ermesinden sonra okullarda ayakkabı düzenlemesi için yeni adımlar atıldığı öne sürüldü. Ayakkabı ve deri sektörünün temsilcileri geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.Görüşmede, “okul ayakkabısında yeni kriterler” başlığı altında, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı uygulamasına geçileceği iddia edildi.Amaç sağlıklı ve yerli üretim ayakkabıHürriyet’in aktardığı bilgilere göre, 2026-2027 eğitim yılından itibaren başlanması planlanan uygulama ile öğrencilerin daha sağlıklı olduğu belirtilen deri ayakkabıları tercih etmesi özendirilecek.İddialara göre düzenleme ile birlikte:Yeni uygulama öncesinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle deri ayakkabıların sağlık ve sürdürülebilirlik açısından faydalarını anlatan etkinliklerin yapılacağı öne sürülmüştü.Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu?Ancak bakanlık kaynakları, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakan Yusuf Tekin’in sektör temsilcileriyle görüştüğünü doğrulanırken şu açıklamayı yaptı:“Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/konut-kredilerinde-faizler-dusuyor-bankalarda-guncel-oranlar-aciklandi-1098934616.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f85117a5949f802ce8139d6beba24d99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
okullarda tek tip ayakkabı, milli eğitim bakanlığı ayakkabı düzenlemesi, okul kıyafet yönetmeliği, tek tip deri ayakkabı, öğrenci ayakkabı zorunluluğu, okul kıyafeti, ayakkabı yasağı, marka logosuz ayakkabı, milli eğitim tek tip kıyafet, deri ayakkabı öğrenciler
okullarda tek tip ayakkabı, milli eğitim bakanlığı ayakkabı düzenlemesi, okul kıyafet yönetmeliği, tek tip deri ayakkabı, öğrenci ayakkabı zorunluluğu, okul kıyafeti, ayakkabı yasağı, marka logosuz ayakkabı, milli eğitim tek tip kıyafet, deri ayakkabı öğrenciler
Öğrenciler için tek tip deri ayakkabı mı geliyor? Açıklama geldi
Okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona ermesinin ardından, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı zorunluluğu getirileceği iddiası gündeme geldi. Sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerin ardından kriterler konuşulurken, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise böyle bir çalışmanın olmadığını belirtti.
Serbest kıyafet döneminin sona ermesinden sonra okullarda ayakkabı düzenlemesi için yeni adımlar atıldığı öne sürüldü. Ayakkabı ve deri sektörünün temsilcileri geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bir araya geldi.
Görüşmede, “okul ayakkabısında yeni kriterler” başlığı altında, gelecek yıldan itibaren tek tip deri ayakkabı uygulamasına geçileceği iddia edildi.
Amaç sağlıklı ve yerli üretim ayakkabı
Hürriyet’in aktardığı bilgilere göre, 2026-2027 eğitim yılından itibaren başlanması planlanan uygulama ile öğrencilerin daha sağlıklı olduğu belirtilen deri ayakkabıları tercih etmesi özendirilecek.
İddialara göre düzenleme ile birlikte:
Okul aile birlikleri ve öğretmenlerin görüşleri alınacak.
Marka, logo, desen veya reklam unsuru
taşıyan ayakkabılar yasak olacak.
Gençlerin ayak sağlığı
ve yerli üretim
vurgusu ön planda olacak.
Veliler, belirli markalara bağlı kalmadan bütçelerine uygun deri ayakkabı
satın alabilecek.
Yeni uygulama öncesinde, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle deri ayakkabıların sağlık ve sürdürülebilirlik açısından faydalarını anlatan etkinliklerin yapılacağı öne sürülmüştü.
Okullarda tek tip ayakkabı zorunlu mu?
Ancak bakanlık kaynakları, bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Bakan Yusuf Tekin’in sektör temsilcileriyle görüştüğünü doğrulanırken şu açıklamayı yaptı:
“Bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan böyle bir karar yok.”