Konut kredilerinde faizler düşüyor: Bankalarda güncel oranlar açıklandı
30.08.2025
Konut kredilerinde faizler düşüyor: Bankalarda güncel oranlar açıklandı
Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası konut kredisi faizleri hızla gerilemeye başladı. Kamu bankaları yüzde 2.69’dan başlayan oranlarla kredi sunarken, özel bankalar da yüzde 3.00 sınırının altına indi. Uzmanlar, yıl sonuna doğru yüzde 2.50 seviyelerinin mümkün olabileceğini, konut fiyatlarında ise yüzde 20 artış beklediklerini söylüyor.
Yılın ikinci çeyreği itibarıyla başlayan faiz indirimleri, temmuz ayında Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesiyle hız kazandı. Bu gelişmeyle birlikte konut kredilerinde de yön aşağı döndü.
Temmuz sonrasında TCMB’nin faiz indirimi sonrası kamu bankaları harekete geçti. Bir kamu bankası faiz oranını yüzde 2.69 seviyesine çekerken, bir diğer kamu bankası da yüzde 2.79 faiz oranıyla kredi kampanyası başlattı.
Özel bankalarda rekabet kızıştı
Başlangıçta özel bankalar yüzde 3.00 seviyesinin üzerinde seyrederken, kısa sürede rekabetle birlikte oranlar aşağı çekildi. Bugün itibarıyla özel bankalarda 1 milyon TL kredi için yüzde 3.01, yüzde 2.99, yüzde 2.89 ve yüzde 2.77 seviyelerinde kredi bulmak mümkün.
Faizler yüzde 2.50 seviyesine iner mi?
Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantı kararları gayrimenkul tarafında kredileri aşağı yönlü etkiledi. Konut kredisi hacminin 600 milyar TL’nin üzerine çıkması bu noktada konut kredisine ne kadar ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.”
Uzman, 11 Eylül’de açıklanacak faiz kararında düşüş trendinin devam etmesini beklediklerini, ancak yüzde 2.50 seviyelerinin ilk etapta zor göründüğünü, yıl sonunda bu seviyelerin mümkün olabileceğini ifade etti.
Konut kredilerinde sınırlamalar sorun yaratıyor
Özelmacıklı, krediye erişimde en büyük sıkıntının konut kredilerine getirilen sınırlamalar olduğunu belirterek, “Kredi miktarlarının mutlaka revize edilmesine ihtiyaç var. Ticari kredilerde faizler aylık yüzde 3.5 seviyelerinde olsa da kısıtlama olmaması nedeniyle iş yerleri açısından avantaj sağlıyor” dedi.
Gayrimenkulde yönelim artacak
Uzman, kur korumalı mevduatın kapatılması sonrası yatırımcıların gayrimenkule yöneleceğini söyledi: “Son dönemde yönelim altına doğru olmuştu. Önümüzdeki süreçte gayrimenkule tekrar hareketlenme olacaktır.”
Konut fiyatlarında artış beklentisi
Özelmacıklı, yıl sonuna kadar konut fiyatlarında yüzde 20 civarında artış öngördüğünü belirtti. Ayrıca tüketicilerin yüksek faizle çektikleri kredileri ilerleyen dönemde yeniden yapılandırma imkanına sahip olduklarını hatırlatarak, “Faizler yüzde 2.00 seviyelerinin altına indiğinde yapılandırma açısından önemli avantajlar doğacaktır” dedi.