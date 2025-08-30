https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/milli-hentbolcu-cem-denli-motosiklet-kazasinda-hayatini-kaybetti-1098936486.html

Milli hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Milli hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncusu Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T12:53+0300

2025-08-30T12:53+0300

2025-08-30T12:53+0300

spor

cem denli

sporcu

hentbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1e/1098936602_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_48753a731dadbc1c2849023ef8899ee3.jpg

İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Federasyondan başsağlığı mesajıTürkiye Hentbol Federasyonu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını duyurdu.'Derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz'Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."34 yaşındaki milli hentbolcu, kariyeri boyunca 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği elde ederek Türk spor tarihine geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/profesyonel-bisiklet-sporcusu-metin-ekici-kazada-hayatini-kaybetti-1098933893.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem denli, sporcu, hentbol