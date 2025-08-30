Türkiye
Milli hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Milli hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncusu Cem Denli, 2 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Federasyondan başsağlığı mesajıTürkiye Hentbol Federasyonu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını duyurdu.'Derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz'Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."34 yaşındaki milli hentbolcu, kariyeri boyunca 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği elde ederek Türk spor tarihine geçti.
Milli hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

12:53 30.08.2025
İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncusu Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Türkiye Hentbol Federasyonu, 34 yaşındaki sporcunun ölüm haberini duyurdu.
İşitme Engelliler Milli Hentbol Takımı oyuncularından Cem Denli, 2 Ağustos’ta geçirdiği motosiklet kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Federasyondan başsağlığı mesajı

Türkiye Hentbol Federasyonu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla 34 yaşındaki milli sporcunun vefatını duyurdu.

'Derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz'

Federasyon açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Milli sporcumuz Cem Denli'nin 2 Ağustos 2025 tarihinde geçirdiği motosiklet kazası sonrasında tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk hentboluna değerli katkılarda bulunan uzun yıllardır İşitme Engelliler Milli Takımı forması giyen merhum Cem Denli 2017 Samsun Deaflympics'te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2014 Samsun Dünya Şampiyonası'nda dünya ikinciliği gibi tarihi başarılara imza atarak ülkemizin gururu olmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve hentbol camiamıza başsağlığı diliyoruz."
34 yaşındaki milli hentbolcu, kariyeri boyunca 2017 Samsun Deaflympics’te altın madalya, 2018 Brezilya Dünya Şampiyonası’nda dünya üçüncülüğü ve 2014 Samsun Dünya Şampiyonası’nda dünya ikinciliği elde ederek Türk spor tarihine geçti.
