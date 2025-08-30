https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/profesyonel-bisiklet-sporcusu-metin-ekici-kazada-hayatini-kaybetti-1098933893.html
Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici kazada hayatını kaybetti
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana gelen kazada, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici yaşamını yitirdi.Motosikletle bisiklet çarpıştıOlay, cadde üzerinde Başakşehir yönüne ilerleyen Metin Ekici’nin bisikletiyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir motosikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hem Ekici hem de motosiklet sürücüsü yola savruldu.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildiKazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde Metin Ekici’nin ağır yaralandığı belirlendi. Motosiklet sürücüsünün de yaralı olduğu tespit edildi.Metin Ekici hayatını kaybettiAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.Polis soruşturma başlattıKazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana gelen kazada, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici yaşamını yitirdi.
Motosikletle bisiklet çarpıştı
Olay, cadde üzerinde Başakşehir yönüne ilerleyen Metin Ekici’nin bisikletiyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir motosikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hem Ekici hem de motosiklet sürücüsü yola savruldu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde Metin Ekici’nin ağır yaralandığı belirlendi. Motosiklet sürücüsünün de yaralı olduğu tespit edildi.
Metin Ekici hayatını kaybetti
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.
Polis soruşturma başlattı
Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.