Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici kazada hayatını kaybetti
Profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici kazada hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bağcılar Basın Ekspres Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici'ye seyir halindeki bir motosiklet çarptı.
kaza
metin ekici
başakşehir
motosiklet
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana gelen kazada, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici yaşamını yitirdi.Motosikletle bisiklet çarpıştıOlay, cadde üzerinde Başakşehir yönüne ilerleyen Metin Ekici’nin bisikletiyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir motosikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hem Ekici hem de motosiklet sürücüsü yola savruldu.Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildiKazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde Metin Ekici’nin ağır yaralandığı belirlendi. Motosiklet sürücüsünün de yaralı olduğu tespit edildi.Metin Ekici hayatını kaybettiAğır yaralı olarak hastaneye kaldırılan profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.Polis soruşturma başlattıKazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/kredi-karti-limit-artisina-ceza-geliyor-bddk-radarina-aldi-1098932971.html
30.08.2025
Bağcılar Basın Ekspres Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici’ye seyir halindeki bir motosiklet çarptı. Kazada ağır yaralanan Ekici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul’un Bağcılar ilçesi Basın Ekspres Caddesi İkitelli mevkiinde meydana gelen kazada, profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici yaşamını yitirdi.

Motosikletle bisiklet çarpıştı

Olay, cadde üzerinde Başakşehir yönüne ilerleyen Metin Ekici’nin bisikletiyle seyir halindeyken, plakası öğrenilemeyen bir motosikletle çarpışması sonucu yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle hem Ekici hem de motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinde Metin Ekici’nin ağır yaralandığı belirlendi. Motosiklet sürücüsünün de yaralı olduğu tespit edildi.

Metin Ekici hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan profesyonel bisiklet sporcusu Metin Ekici, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosiklet sürücüsünün tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

Polis soruşturma başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.
