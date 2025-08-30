https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/ab-disisleri-yuksek-temsilcisi-kallas-ukraynanin-finansmaninda-buyuk-acik-var-1098943921.html

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'nın finansmanında büyük açık var

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kallas: Ukrayna'nın finansmanında büyük açık var

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kallas, Danimarka'daki gayriresmi AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin... 30.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-30T18:51+0300

2025-08-30T18:51+0300

2025-08-30T18:51+0300

ukrayna kri̇zi̇

avrupa

kaja kallas

sergey lavrov

rusya

ukrayna

belçika

ab

avrupa birliği

ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096406304_0:13:1178:676_1920x0_80_0_0_d8de05b196f9640802c3edbdf609835b.png

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın finansmanında çok büyük bir açık olduğunu belirterek, "Birçok üye devletin de gündeme getirdiği bu açığı kapatmak için kaynak bulmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kallas açıklamasında, Belçika başta olmak üzere birçok ülkenin bu konuyu şu an tartışmak istemediğini dile getirdi.Kallas söz konusu bu açıklamayı kaynak ayırmak istemeyen Avrupa ülkelerinin yerine bu açığın kapatılması için Rusya’nın dondurulmuş varlıklarının kullanılıp kullanılamayacağı sorusu üzerine söyledi.AB Komisyonu Rusya’ya karşı 19. yaptırım paketine ilişkin önerileri sunacakAB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kallas Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı 19. yaptırım paketi için önerinin gelecek hafta sunulacağını açıkladı.Kallas açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı, 19. yaptırım paketinin Eylül ayı ortasına kadar yürürlüğe girmesinin planlandığını açıklamıştı.Rusya, Batı’nın yıllardır uyguladığı ve giderek artırdığı yaptırım baskısıyla başa çıkabileceklerini dile getirmişti. Moskova, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarının başarısızlığını kabul edecek cesaretten yoksun olduğunu vurgulamış ve buna mukabil Batılı ülkelerde de zaman zaman bu yaptırımların etkisiz olduğu yönünde görüşler dile getirilmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce, Batı’nın 'Rusya’yı dizginleme ve zayıflatma politikasının uzun vadeli bir strateji' olduğunu, yaptırımların ise tüm dünya ekonomisine ciddi bir darbe indirdiğini söylemişti.Rus varlıklarının geleceğine ilişkin ortak bir karar alınması çağrısıAvrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kallas, AB ülkelerinde dondurulan Rusya’ya ait egemen varlıkların geleceği konusunda, Ukrayna ile barış anlaşması yapılmadan önce ortak bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi.Kallas konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Rus varlıklarının dondurulması 'hırsızlık' olarak nitelendirilmiştiÖzel Askeri Operasyon'un başlamasından sonra AB ve G7 ülkeleri, Rusya’nın döviz rezervlerinin yaklaşık 300 milyar euro'luk kısmını dondurmuştu. Bunun 200 milyardan fazlası Avrupa Birliği’nde bulurken ve esas olarak dünyanın en büyük takas ve saklama sistemlerinden biri olan Belçika merkezli Euroclear hesaplarında tutuluyor.Ağustos ayı sonunda Welt am Sonntag, Avrupa Komisyonu verilerine atıfta bulunarak AB’nin Ocak-Temmuz ayları arasında Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirlerden Ukrayna’ya 10.1 milyar euro aktardığını açıklamıştı.Moskova ise Avrupa’da Rus varlıklarının dondurulmasını 'hırsızlık' olarak nitelendirmiş ve AB’nin yalnızca özel kişilerin değil, devletin de varlıklarını hedef aldığını vurgulamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı’nın dondurulmuş Rus varlıklarına el koyması durumunda Rusya’nın da Batı’nın ülkedeki fonlarını iade etmeyerek misillemede bulunabileceğini söylemişti.AB'nin bu hamlesine karşı misilleme olarak Rusya da bazı sınırlamalar getirerek 'dost olmayan ülkelerden' gelen yabancı yatırımcıların varlıkları ve bunlardan elde edilen gelirler 'C tipi' özel hesaplarda toplama kararı almıştı. Söz konusu bu paraların yurt dışına çıkarılması yalnızca özel bir hükümet komisyonunun kararıyla mümkün olabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250830/rus-disisleri-ozel-yetkili-buyukelcisi-mirosnikten-parubiy-aciklamasi-yeni-banderacilar-eskileri-1098943362.html

rusya

ukrayna

belçika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa, kaja kallas, sergey lavrov, rusya, ukrayna, belçika, ab, avrupa birliği, ulusal yabancılar merkezi (danimarka)