TÜİK açıkladı: İşsizlik rakamları belli oldu

TÜİK Temmuz 2025 İşgücü İstatistikleri yayımlandı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı bir önceki aya göre 164 bin kişi azaldı ve 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,4 puan düşüşle yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 10,9 oldu.İstihdam 32 milyon 582 bine ulaştıMevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, istihdam edilenlerin sayısı Temmuz 2025’te 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi oldu. İstihdam oranı yüzde 49,1 ile aynı seviyede kaldı. Oran erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 32,4 olarak ölçüldü.İşgücüne katılma oranı düştüİşgücü, bir önceki aya göre 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi olarak belirlendi. İşgücüne katılma oranı yüzde 53,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 70,6, kadınlarda ise yüzde 36,4 olarak gerçekleşti.Genç işsizlik oranı yüzde 1515-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,9 puan düşerek yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda oran erkeklerde yüzde 11,3, kadınlarda ise yüzde 21,7 olarak tahmin edildi.Çalışma süresi arttıİstihdam edilenlerden işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi Temmuz 2025’te bir önceki aya göre 1,2 saat artışla 42,6 saat oldu.Atıl işgücü yüzde 29,6’ya gerilediZamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 29,6 olarak kaydedildi. Bu oran bir önceki aya göre 3,1 puanlık düşüşe işaret etti.

