Gram altında yeni rekor geldi
Altın fiyatlarında tarihi rekor! Gram altın 4 bin 500 TL'yi aşarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesini gördü.
29 ağustos 2025 altın fiyatları, gram altın ne kadar
08:42 29.08.2025
Abone ol
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde tarihi seviyelere ulaştı. Gram altın 4 bin 500 lirayı aşarak rekor kırarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesine çıktı. Trump’ın Fed üyesini görevden alması piyasaları tedirgin ederken, yatırımcılar çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor.
Altın piyasası haftanın son işlem gününde rekor seviyelere ulaştı. Gram altın fiyatı tarihte ilk kez 4 bin 500 lirayı geçerek zirve yaptı. Spot ons altın ise 3 bin 410 doları aşarak son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

Trump’ın kararı piyasaları salladı

Altın fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kritik karar da etkili oldu. Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması piyasaları tedirgin etti. Bu gelişme, Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri artırdı.
