Gram altında yeni rekor geldi
Altın fiyatlarında tarihi rekor! Gram altın 4 bin 500 TL’yi aşarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesini gördü.
2025-08-29T08:42+0300
2025-08-29T08:42+0300
2025-08-29T08:42+0300
Altın piyasası haftanın son işlem gününde rekor seviyelere ulaştı. Gram altın fiyatı tarihte ilk kez 4 bin 500 lirayı geçerek zirve yaptı. Spot ons altın ise 3 bin 410 doları aşarak son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.Trump’ın kararı piyasaları salladıAltın fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kritik karar da etkili oldu. Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması piyasaları tedirgin etti. Bu gelişme, Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri artırdı.
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde tarihi seviyelere ulaştı. Gram altın 4 bin 500 lirayı aşarak rekor kırarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesine çıktı. Trump’ın Fed üyesini görevden alması piyasaları tedirgin ederken, yatırımcılar çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor.
