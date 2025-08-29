https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/gram-altinda-yeni-rekor-geldi-1098907934.html

Gram altında yeni rekor geldi

Gram altında yeni rekor geldi

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında tarihi rekor! Gram altın 4 bin 500 TL’yi aşarken, ons altın 3 bin 410 dolarla son bir ayın zirvesini gördü.

2025-08-29T08:42+0300

2025-08-29T08:42+0300

2025-08-29T08:42+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

ons altın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1d/1098209408_0:225:1024:801_1920x0_80_0_0_36822bc6b58bcec46df7e71e93563439.png

Altın piyasası haftanın son işlem gününde rekor seviyelere ulaştı. Gram altın fiyatı tarihte ilk kez 4 bin 500 lirayı geçerek zirve yaptı. Spot ons altın ise 3 bin 410 doları aşarak son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.Trump’ın kararı piyasaları salladıAltın fiyatlarındaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kritik karar da etkili oldu. Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden alması piyasaları tedirgin etti. Bu gelişme, Fed’in bağımsızlığına dair endişeleri artırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/trump-kararini-sonrasi-bitcoin-dolar-ve-altinda-dusus-ve-yukselmeler-yasandi-uzmani-ne-tavsiye-1098832220.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

29 ağustos 2025 altın fiyatları, gram altın ne kadar