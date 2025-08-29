https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/portekizdeki-yanginlari-14-yasindaki-bir-cocugun-baslattigi-ortaya-cikti-basarisizlik-ve-arkadas-1098925128.html
Portekiz’deki yangınları 14 yaşındaki bir çocuğun başlattığı ortaya çıktı: Başarısızlık ve arkadaş edinememesine öfkendi
Portekiz’deki yangınları 14 yaşındaki bir çocuğun başlattığı ortaya çıktı: Başarısızlık ve arkadaş edinememesine öfkendi
Portekiz’de 14 yaşındaki bir çocuk, okul başarısızlığı ve arkadaşlık kurmadaki zorluklar yüzünden öfkesini ormanları ateşe vererek çıkardığını itiraf etti. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Polis açıklamasına göre çocuk, okulda başarısız olması ve arkadaş edinmekte zorlanması nedeniyle öfke duyduğunu, bu yüzden yangın çıkardığını söyledi. Polis, çocuğun birden fazla bölgede çıkan yangınlardan sorumlu olabileceğini belirtiyor. Soruşturmada, çocuğun yalnızlık yaşadığı, arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandığı ve okulda düşük notlar aldığı belirlendi. Bu durumun onda öfke patlamalarına neden olduğu ve yangın çıkarma davranışına yol açtığı düşünülüyor. Uzmanlar, bu tür vakaların sadece adli boyutuyla değil, psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.Mahkemeye sevk edildi Olayla ilgili dosya savcılığa teslim edildi. Çocuğun davası Aile ve Çocuk Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme, çocuğun yaşı nedeniyle olaya cezadan çok rehabilitasyon odaklı yaklaşacak.Yangınların kasıtlı olarak bir çocuk tarafından çıkarıldığının anlaşılması, bölgede yaşayan halkı tedirgin etti. Orman yangınları sadece doğayı değil, köylerde yaşayan insanları da doğrudan etkiliyor. Yetkililer, çocuğun tek başına mı yoksa başkalarıyla mı hareket ettiğini araştırmayı sürdürüyor.
