https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/portekizdeki-yanginlari-14-yasindaki-bir-cocugun-baslattigi-ortaya-cikti-basarisizlik-ve-arkadas-1098925128.html

Portekiz’deki yangınları 14 yaşındaki bir çocuğun başlattığı ortaya çıktı: Başarısızlık ve arkadaş edinememesine öfkendi

Portekiz’deki yangınları 14 yaşındaki bir çocuğun başlattığı ortaya çıktı: Başarısızlık ve arkadaş edinememesine öfkendi

Sputnik Türkiye

Portekiz’de 14 yaşındaki bir çocuk, okul başarısızlığı ve arkadaşlık kurmadaki zorluklar yüzünden öfkesini ormanları ateşe vererek çıkardığını itiraf etti. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T16:45+0300

2025-08-29T16:45+0300

2025-08-29T16:45+0300

dünya

portekiz

yangın

orman yangını

mahkeme

kundaklama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098925089_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c054942c4a139ae68be546d846606d7.jpg

Polis açıklamasına göre çocuk, okulda başarısız olması ve arkadaş edinmekte zorlanması nedeniyle öfke duyduğunu, bu yüzden yangın çıkardığını söyledi. Polis, çocuğun birden fazla bölgede çıkan yangınlardan sorumlu olabileceğini belirtiyor. Soruşturmada, çocuğun yalnızlık yaşadığı, arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandığı ve okulda düşük notlar aldığı belirlendi. Bu durumun onda öfke patlamalarına neden olduğu ve yangın çıkarma davranışına yol açtığı düşünülüyor. Uzmanlar, bu tür vakaların sadece adli boyutuyla değil, psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.Mahkemeye sevk edildi Olayla ilgili dosya savcılığa teslim edildi. Çocuğun davası Aile ve Çocuk Mahkemesi’nde görülecek. Mahkeme, çocuğun yaşı nedeniyle olaya cezadan çok rehabilitasyon odaklı yaklaşacak.Yangınların kasıtlı olarak bir çocuk tarafından çıkarıldığının anlaşılması, bölgede yaşayan halkı tedirgin etti. Orman yangınları sadece doğayı değil, köylerde yaşayan insanları da doğrudan etkiliyor. Yetkililer, çocuğun tek başına mı yoksa başkalarıyla mı hareket ettiğini araştırmayı sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/hatayda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahalede-bulunuyor-1098900056.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

portekiz, yangın, orman yangını, mahkeme, kundaklama