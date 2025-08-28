https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/hatayda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahalede-bulunuyor-1098900056.html

Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor

Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.Bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

