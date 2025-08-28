Türkiye
Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter... 28.08.2025
2025-08-28T17:05+0300
2025-08-28T17:24+0300
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.Bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor

17:05 28.08.2025 (güncellendi: 17:24 28.08.2025)
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.
Bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
