https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/hatayda-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahalede-bulunuyor-1098900056.html
Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
Sputnik Türkiye
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T17:05+0300
2025-08-28T17:05+0300
2025-08-28T17:24+0300
türki̇ye
hatay
türkiye
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
orman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098899881_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_0009d7360d1ec256796746b8a1b27e08.jpg
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.Bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/bursada-yine-orman-yangini-cikti-ekiplerin-mudahalesi-suruyor-1098897922.html
türki̇ye
hatay
antakya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098899881_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_7abe9cdb7683704940966d521641600f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hatay, türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını, antakya
hatay, türkiye, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman, orman yangını, antakya
Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
17:05 28.08.2025 (güncellendi: 17:24 28.08.2025)
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediyor.
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.
Bölgeye söndürme helikopteri ve çok sayıda arazöz sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.