Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-rusya-abd-ve-cin-ile-iliskilerin-surdurulmesi-macaristan-icin-1098930463.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya, ABD ve Çin ile ilişkilerin sürdürülmesi Macaristan için bir başarı
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya, ABD ve Çin ile ilişkilerin sürdürülmesi Macaristan için bir başarı
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya, ABD ve Çin ile ilişkilerin sürdürülmesini Macaristan için bir başarı olarak nitelendirdi 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T22:52+0300
2025-08-29T22:52+0300
dünya
peter szijjarto
viktor orban
macaristan
rusya
çin
ab
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924149_0:10:3063:1733_1920x0_80_0_0_eed7fbe94324f61d1db7c0506cecf52f.jpg
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, son 15 yılın en büyük başarılarından birinin, Macaristan’ın AB ve NATO üyesi olmasına rağmen, dünya siyasetinin en büyük aktörleri olan Rusya, ABD ve Çin ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerini koruyabilmesi olduğunu söyledi.Szijjarto, Tranzit festivalinde yaptığı konuşmada, “Macar dış politikasının son 15 yıldaki en büyük başarılarından biri, AB ve NATO üyesi, denize çıkışı olmayan küçük bir Orta Avrupa ülkesi olarak Macaristan’ın, Avrupa’daki yetersizliklere rağmen, en etkili küresel aktörlerle karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkara dayalı normal işbirliğini sürdürebilmesidir” dedi.Bakan, son yıllarda AB’nin rekabet gücünü kaybettiğini, Brüksel’deki yöneticilerin ise hata yaparak Rusya, ABD ve Çin’i düşman gibi konumlandırdığını, ekonomik işbirliğini sınırlayarak Birliği bu ülkelerden izole ettiğini hatırlattı.Szijjarto, önümüzdeki yıllarda Macar hükümetinin görevinin, Macar ekonomisini ve aileleri AB’deki gerilemenin sonuçlarından korumak olacağını söyledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban da daha önce, ülkesinin AB’den ayrılmayı düşünmediğini, ancak böyle bir şey gerçekleşirse başka ülkelerin de onu takip edeceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/rusya-ihracat-merkezi-tianjinde-rusya-menseli-magaza-ve-sergi-alani-acti-1098929334.html
macaristan
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/11/1085924149_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_a9475d51d69661f178db84dfeac36f34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter szijjarto, viktor orban, macaristan, rusya, çin, ab, nato
peter szijjarto, viktor orban, macaristan, rusya, çin, ab, nato

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya, ABD ve Çin ile ilişkilerin sürdürülmesi Macaristan için bir başarı

22:52 29.08.2025
© Sputnik / Aleksey MayşevMacaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Aleksey Mayşev
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya, ABD ve Çin ile ilişkilerin sürdürülmesini Macaristan için bir başarı olarak nitelendirdi
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, son 15 yılın en büyük başarılarından birinin, Macaristan’ın AB ve NATO üyesi olmasına rağmen, dünya siyasetinin en büyük aktörleri olan Rusya, ABD ve Çin ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerini koruyabilmesi olduğunu söyledi.
Szijjarto, Tranzit festivalinde yaptığı konuşmada, “Macar dış politikasının son 15 yıldaki en büyük başarılarından biri, AB ve NATO üyesi, denize çıkışı olmayan küçük bir Orta Avrupa ülkesi olarak Macaristan’ın, Avrupa’daki yetersizliklere rağmen, en etkili küresel aktörlerle karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkara dayalı normal işbirliğini sürdürebilmesidir” dedi.
Bakan, son yıllarda AB’nin rekabet gücünü kaybettiğini, Brüksel’deki yöneticilerin ise hata yaparak Rusya, ABD ve Çin’i düşman gibi konumlandırdığını, ekonomik işbirliğini sınırlayarak Birliği bu ülkelerden izole ettiğini hatırlattı.
Szijjarto, önümüzdeki yıllarda Macar hükümetinin görevinin, Macar ekonomisini ve aileleri AB’deki gerilemenin sonuçlarından korumak olacağını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban da daha önce, ülkesinin AB’den ayrılmayı düşünmediğini, ancak böyle bir şey gerçekleşirse başka ülkelerin de onu takip edeceğini ifade etmişti.
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
Rusya İhracat Merkezi, Tianjin’de 'Rusya Menşeli' mağaza ve sergi alanı açtı
19:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала