Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Rusya, ABD ve Çin ile ilişkilerin sürdürülmesi Macaristan için bir başarı
2025-08-29T22:52+0300
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, son 15 yılın en büyük başarılarından birinin, Macaristan’ın AB ve NATO üyesi olmasına rağmen, dünya siyasetinin en büyük aktörleri olan Rusya, ABD ve Çin ile karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerini koruyabilmesi olduğunu söyledi.Szijjarto, Tranzit festivalinde yaptığı konuşmada, “Macar dış politikasının son 15 yıldaki en büyük başarılarından biri, AB ve NATO üyesi, denize çıkışı olmayan küçük bir Orta Avrupa ülkesi olarak Macaristan’ın, Avrupa’daki yetersizliklere rağmen, en etkili küresel aktörlerle karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkara dayalı normal işbirliğini sürdürebilmesidir” dedi.Bakan, son yıllarda AB’nin rekabet gücünü kaybettiğini, Brüksel’deki yöneticilerin ise hata yaparak Rusya, ABD ve Çin’i düşman gibi konumlandırdığını, ekonomik işbirliğini sınırlayarak Birliği bu ülkelerden izole ettiğini hatırlattı.Szijjarto, önümüzdeki yıllarda Macar hükümetinin görevinin, Macar ekonomisini ve aileleri AB’deki gerilemenin sonuçlarından korumak olacağını söyledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban da daha önce, ülkesinin AB’den ayrılmayı düşünmediğini, ancak böyle bir şey gerçekleşirse başka ülkelerin de onu takip edeceğini ifade etmişti.
