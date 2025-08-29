Rusya İhracat Merkezi, Tianjin’de 'Rusya Menşeli' mağaza ve sergi alanı açtı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/rusya-ihracat-merkezi-tianjinde-rusya-menseli-magaza-ve-sergi-alani-acti-1098929334.html
19:57 29.08.2025 (güncellendi: 20:03 29.08.2025)
Rusya İhracat Merkezi, Çin’in Tianjin şehrinde ‘Made in Russia’ markası altında bir mağaza ve sergi alanı açtı. Açılış, 29 Ağustos’ta gerçekleşirken, Pekin’de 28-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen aynı adlı festival-fuar kapsamında yapıldı. Etkinlikte perakende satışın yanı sıra Rus ve Çinli şirketler için iş programları da yer aldı.
Rusya İhracat Merkezi, Tianjin’de ‘Made in Russia’ mağaza ve sergisini 29 Ağustos’ta açtı.
Pekin’deki 28-30 Ağustos tarihlerinde düzenlenen aynı adlı festival-fuar kapsamında yapılan etkinlikte satış ve kültürel programların yanı sıra iş birliği fırsatları da sunuldu.
200 metrekareden büyük mağaza ve sergi alanında yüzden fazla Rus üreticinin binden fazla ürünü sergileniyor. Mağazada şekerleme, süt ürünleri, bakliyat ve temizlik ürünleri dahil geniş bir Rus ürünü yelpazesi satışa sunuluyor.
Rusya İhracat Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksey Solodov, “Tianjin’de mağaza açılışı, Çin genelinde ‘Made in Russia’ mağaza ağı kurma ve Rus ürünlerini büyük pazarda tanıtma programının bir parçası. Ek satış kanalları yaratıyor ve işletmelerin uluslararası pazarlara çıkmasına yardımcı oluyoruz. Artık daha fazla Çinli tüketici Rus ürünlerinin kalitesini doğrudan deneyimleyebilecek” dedi.
Mağaza açılışı, “Yabancı ülkelerde Rus ürünleri perakende mağazaların raflarının organizasyonu ve geliştirilmesi” programı kapsamında ve Çin’deki Rus ulusal pavilyon projesinin ölçeklendirilmesi çerçevesinde gerçekleştirildi.
Şu anda Çin’de ‘Made in Russia’ ve ‘Rus Ulusal Pavilyonu’ markaları altında 17 satış noktası faaliyet gösteriyor. Benzer pavilyonlar Çin dışında Vietnam, BAE, Mısır, Türkiye ve Suudi Arabistan’da da açılmıştı.
Programa katılan Rus şirketler, Rusya İhracat Merkezi tarafından ortak bulma, tanıtım, satış organizasyonu ve tedarik süreçleri için destek sağlanıyor.