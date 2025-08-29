https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ham-madde-uretiminde-donum-noktasi-mars-topragindan-metal-uretildi-1098912625.html

Ham madde üretiminde dönüm noktası: Mars toprağından metal üretildi

Sputnik Türkiye

Mars’ta yerleşim için kritik adım: Bilim insanları Mars toprağından (regolit) metal üretmeyi başardı. Deneyler, saf demir ve alaşımların yüksek sıcaklıklarda oluştuğunu gösterdi. Daha verimli üretimin yolu açılmış olabilir.

2025-08-29T11:25+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102034/84/1020348481_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_b4fe765681a5f51ea49305a951d21478.jpg

Uzun süredir tartışılan Mars'ta yerleşim kurma fikri, sadece teknoloji değil aynı zamanda malzeme sorununu da beraberinde getiriyor. NASA’nın yalnızca 1 tonluk Perseverance keşif aracını Mars’a göndermek için 243 milyon dolar harcandığı düşünüldüğünde, yüzlerce tonluk yapı malzemesini taşımak neredeyse imkansız görünüyor.Bu nedenle bilim insanları, çözümü doğrudan Mars toprağında aramaya başladı. Avustralya hükümetinin Araştırma ve Geliştirme Merkezi olan CSIRO'dan araştırmacı Dr. Deddy Nababan, Mars’ın yüzeyindeki demir oksit açısından zengin regolit ve atmosferindeki karbonun metal üretimi için gerekli kaynakları sağladığını belirterek, "Tonlarca metali Dünya’dan taşımak ekonomik değil. Bunun yerine Mars’ta mevcut kaynakları kullanmalıyız” dedi.Mars toprağından saf demir üretildiSwinburne Üniversitesi araştırmacıları, Mars'taki Gale Krateri'ne benzer özellikler taşıyan yapay regolit üzerinde deneyler yaptı. Mars yüzeyi koşullarında gerçekleştirilen testlerde, yaklaşık 1000°C’de saf demir, 1400°C’de ise demir-silikon alaşımlarının oluştuğu gözlendi. Prof. Akbar Rhamdhani, “Yeterli sıcaklıkta metaller birleşerek ayrıştırılabiliyor. Bu da Dünya’daki metal üretim süreçlerine oldukça benziyor” ifadelerini kullandı.Sürecin sıfır atıkla yapılmasını hedefleyen araştırmacılar, yan ürünlerin inşaat malzemelerine dönüştürülmesini planlıyor. Bu da, gelecekte Mars'ta barınaklardan makine parçalarına kadar pek çok alanda kullanılabilecek alaşımlar üretilmesine olanak sağlayabilir.Uzmanlar, Mars'ta üretilen alaşımların dayanıklılığı, uzun vadeli performansı ve gerçek yüzey koşullarında tekrar edilebilirliğinin henüz netleşmediğini belirtti.

2025

SON HABERLER

Sputnik Türkiye

