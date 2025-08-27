https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/bilim-insanlarindan-cigir-acan-bulus-gunes-isigi-yakita-donusturulebilecek-1098865966.html

Bilim i̇nsanlarından çığır açan buluş: Güneş ışığı yakıta dönüştürülebilecek

Bilim i̇nsanlarından çığır açan buluş: Güneş ışığı yakıta dönüştürülebilecek

Sputnik Türkiye

İsviçre'deki Basel Üniversitesi araştırmacıları, bitki fotosentezinden ilham alarak geliştirdikleri yeni molekül sayesinde güneş ışığını karbon nötr yakıt... 27.08.2025

Yıllardır bilim insanları, bitkilerin fotosentez mekanizmasından esinlenerek güneş ışığını yakıta dönüştürmenin yollarını arıyordu. Basel Üniversitesi’nden bir ekip, bu hedef doğrultusunda büyük bir ilerleme kaydetti. Geliştirilen özel bir molekül, aynı anda iki pozitif ve iki negatif yük depolayarak doğal fotosentezi taklit edebiliyor.Karbon nötr yakıt i̇çin umutAraştırma, Nature Chemistry dergisinde yayımlandı. Çalışmaya liderlik eden Prof. Oliver Wenger ve ekibi, güneş ışığını kullanarak hidrojen, metanol ve sentetik benzin gibi yakıtların üretilmesinin mümkün olabileceğini ortaya koydu. Bu yakıtlar, kullanıldığında yalnızca üretim sürecinde ortaya çıkan kadar karbondioksit salıyor ve böylece çevre dostu, karbon nötr bir döngü sağlıyor.Loş ışıkta da çalışıyorAraştırmanın dikkat çeken bir diğer yönü, yeni molekülün daha düşük ışık yoğunluğunda bile çalışabilmesi. Daha önceki çalışmalar güçlü lazer ışığı gerektirirken, bu yöntem gerçek güneş ışığı koşullarına daha yakın bir çözüm sunuyor. Doktora öğrencisi Mathis Brändlin, “Kademeli ışık uyarımı sayesinde loş ışıkta bile yük depolayabiliyoruz. Bu, gerçek hayatta uygulanabilirliği artırıyor” dedi.Enerji geleceği i̇çin umutMolekül, beş parçadan oluşan özel bir yapıya sahip. Bir taraf elektron vererek pozitif yüklenirken diğer taraf elektron alarak negatif yükleniyor. Ortadaki bölüm ise güneş ışığını yakalayıp reaksiyonu tetikliyor. Henüz tam işlevsel bir yapay fotosentez sistemi geliştirilmemiş olsa da bilim insanları, bu buluşun sürdürülebilir enerji teknolojileri için kritik bir adım olduğunu vurguluyor.Prof. Wenger, “Henüz yapbozun tüm parçalarını birleştirmedik, ancak önemli bir eksik parçayı tamamladık. Bu gelişme, sürdürülebilir enerji geleceğine dair umutlarımızı güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

