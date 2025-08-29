https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/dunyanin-en-eski-diyetini-denedi-ise-yariyor-mu-1098906667.html

Dünyanın en eski diyetini denedi: İşe yarıyor mu?

Fitness uzmanı ve YouTuber olan Will Tennyson, 4 milyondan fazla abonesi olan youtube kanalında çeşitli farklı diyetleri deniyor. Tennyson, bu kez sıra dışı bir yöntemi denedi: 163 yıl öncesine dayanan Banting diyeti.Bu diyet, adını Londra’da cenaze işleriyle uğraşan William Banting’den alıyor. 1862 yılında 91 kiloya ulaşan Banting, doktorunun tavsiyesiyle ekmek, patates, süt, bira ve şekeri bırakıp, daha çok et, balık, yumurta, sebze ve meyveyle beslenmeye başladı. Bir yıl sonunda tam 23 kilo vererek dönemin ilk diyet kitaplarından biri olan kitabını yazdı.Banting diyetinde ne tavsiye ediliyor?Will Tennyson, Banting’in bıraktığı notları ve öğünleri inceleyerek aynı diyeti adım adım uyguladı. Sabah kahvaltısında koyun eti, çay ve az miktarda ekmek; öğle öğününde balık ya da et, sebze, meyveli puding ve alkol; akşam ise tavuk ve yine alkol tüketti.Banting diyetinde alkolün günlük yedi kadehe kadar serbest olduğunu gören Tennyson şaşkınlığını dile getirdi. “Alkolün bu kadar yoğun olması karaciğer için riskli” yorumunu yaptı.Sonuçlar ne oldu?Tennyson, bir gün boyunca bu diyeti uygularken yaklaşık 1714 kalori, 115 gram protein, 31 gram yağ ve 68 gram karbonhidrat aldı. Karbonhidrat miktarının çok düşük olduğunu, bu yüzden diyetin çoğu kişide kilo kaybı sağlayabileceğini belirtti.Son değerlendirmesinde, “Alkolü çıkarırsak bu diyet günümüzdekilerin birçoğundan daha sağlıklı olabilir. Çünkü katkı maddesi yok, sadece gerçek gıdalar var. Günümüzde buna daha çok ihtiyacımız var” dedi.Diyet Hakkında TartışmalarBanting diyeti, düşük karbonhidrat ve yüksek protein odaklı yapısıyla modern ketojenik beslenmenin öncülerinden sayılıyor. 19. yüzyılda popülerlik kazanan bu yöntem günümüzde kimileri tarafından tartışmalı bulunsa da, kimileri için hâlâ denemeye değer bir seçenek olarak görülüyor.

