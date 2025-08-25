https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/beyin-sagligini-korumanin-yolu-mutfakta-mi-gizli-alzheimer-riskini-dusuren-diyet-sirlari-bilim-1098820388.html
Beyin sağlığını korumanın yolu mutfakta mı gizli? Alzheimer riskini düşüren diyet sırları bilim insanlarından geldi
Yeni araştırmaya göre iki kopya APOE4 geni taşıyan kişiler, Akdeniz diyeti ile Alzheimer ve bunama riskini %35’e kadar azaltabiliyor. Diyet, metabolik fonksiyonları iyileştirerek beyin sağlığını destekliyor.
Harvard ve Brigham and Women’s Hospital araştırmacıları, 5 bin 700’den fazla kişiyi 34 yıl boyunca takip ederek önemli bir sonuca ulaştı. Akdeniz diyeti, özellikle iki kopya APOE4 geni taşıyanlar için bunama riskini belirgin şekilde düşürüyor.Akdeniz diyeti bunama riskini azaltıyorAraştırmaya göre, düşük alkol, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi ile bol sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, fındık, balık ve zeytinyağı içeren Akdeniz diyeti, genetik olarak yüksek risk taşıyan bireylerde Alzheimer riskini yüzde 35’e kadar azaltabiliyor. Diyete sadık kalan ve yüksek risk taşıyan kişilerde, demans riski daha da düşürüyor.Uzmanlar, APOE4 taşıyan bireylerin metabolik profillerinin sağlıklı besinlere özellikle duyarlı olduğunu keşfetti. Bu metabolik avantajın, sinir ve doku onarımından enerji üretimine kadar birçok vücut fonksiyonunu etkileyerek Alzheimer riskini azalttığı gözlemlendi.'Genler kader değildir'Florida’daki Nörodejeneratif Hastalıklar Enstitüsü’nden Dr. Richard Isaacson, “Genler kader değildir. Yalnızca diyetle riskin yüzde 35 düşebildiğini görmek, diğer yaşam tarzı faktörleri ile birlikte değişimin mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.Uzmanlar diyetin yanı sıra uyku düzeni, egzersiz ve stres yönetimi gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin de Alzheimer riskini azaltmada kritik rol oynadığını belirtti. Alzheimer ile diyet arasındaki bağlantıyı araştıran önceki çalışmalar, Akdeniz ve MIND diyetine bağlılığın beyin plaklarını ve tau düğümlerini yüzde 40’a kadar azaltabileceğini göstermişti.
SON HABERLER
apoe4 geni, alzheimer riskini azaltma, akdeniz diyeti, bunama riski, apoe4 ve diyet, beyin sağlığı, nörodejeneratif hastalıklar, diyabet ve alzheimer, sağlıklı beslenme, hafıza güçlendirme, mind diyeti, akdeniz diyeti faydaları
Beyin sağlığını korumanın yolu mutfakta mı gizli? Alzheimer riskini düşüren diyet sırları bilim insanlarından geldi
Harvard ve Brigham and Women’s Hospital araştırmacıları, 5 bin 700’den fazla kişiyi 34 yıl boyunca takip ederek önemli bir sonuca ulaştı. Akdeniz diyeti, özellikle iki kopya APOE4 geni taşıyanlar için bunama riskini belirgin şekilde düşürüyor.
Akdeniz diyeti bunama riskini azaltıyor
Araştırmaya göre, düşük alkol, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi ile bol sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, fındık, balık ve zeytinyağı içeren Akdeniz diyeti, genetik olarak yüksek risk taşıyan bireylerde Alzheimer riskini yüzde 35’e kadar azaltabiliyor. Diyete sadık kalan ve yüksek risk taşıyan kişilerde, demans riski daha da düşürüyor.
Uzmanlar, APOE4 taşıyan bireylerin metabolik profillerinin sağlıklı besinlere özellikle duyarlı olduğunu keşfetti. Bu metabolik avantajın, sinir ve doku onarımından enerji üretimine kadar birçok vücut fonksiyonunu etkileyerek Alzheimer riskini azalttığı gözlemlendi.
Florida’daki Nörodejeneratif Hastalıklar Enstitüsü’nden Dr. Richard Isaacson, “Genler kader değildir. Yalnızca diyetle riskin yüzde 35 düşebildiğini görmek, diğer yaşam tarzı faktörleri ile birlikte değişimin mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.
Uzmanlar diyetin yanı sıra uyku düzeni, egzersiz ve stres yönetimi gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin de Alzheimer riskini azaltmada kritik rol oynadığını belirtti. Alzheimer ile diyet arasındaki bağlantıyı araştıran önceki çalışmalar, Akdeniz ve MIND diyetine bağlılığın beyin plaklarını ve tau düğümlerini yüzde 40’a kadar azaltabileceğini göstermişti.
Akdeniz Diyeti
Odak: Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller, fındık, zeytinyağı ve balık.
Sınırlamalar: Kırmızı ve işlenmiş et, rafine şeker ve fazla alkol sınırlanır.
Faydaları: Kalp-damar sağlığını destekler, iltihaplanmayı azaltır, kilo kontrolüne yardımcı olur ve beyin sağlığını korur.
Öne çıkan özellik: Doğal, işlenmemiş besinler ve sağlıklı yağlar içerir.
MIND Diyeti
Odak: Akdeniz diyeti ile DASH diyetinin birleşimi; özellikle beyin sağlığına odaklı.
Öne çıkan yiyecekler: Koyu yeşil yapraklı sebzeler, böğürtlen ve diğer meyveler, fındık, baklagiller, tam tahıllar, balık, kümes hayvanları ve zeytinyağı.
Sınırlamalar: Kırmızı et, tereyağı, peynir, tatlılar ve kızartmalar sınırlı.
Faydaları: Alzheimer ve bunama riskini azaltmak için geliştirilmiş, bitkisel ve antioksidan açısından zengin bir beslenme planı.