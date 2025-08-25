https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/beyin-sagligini-korumanin-yolu-mutfakta-mi-gizli-alzheimer-riskini-dusuren-diyet-sirlari-bilim-1098820388.html

Beyin sağlığını korumanın yolu mutfakta mı gizli? Alzheimer riskini düşüren diyet sırları bilim insanlarından geldi

Beyin sağlığını korumanın yolu mutfakta mı gizli? Alzheimer riskini düşüren diyet sırları bilim insanlarından geldi

Yeni araştırmaya göre iki kopya APOE4 geni taşıyan kişiler, Akdeniz diyeti ile Alzheimer ve bunama riskini %35’e kadar azaltabiliyor. Diyet, metabolik fonksiyonları iyileştirerek beyin sağlığını destekliyor.

Harvard ve Brigham and Women’s Hospital araştırmacıları, 5 bin 700’den fazla kişiyi 34 yıl boyunca takip ederek önemli bir sonuca ulaştı. Akdeniz diyeti, özellikle iki kopya APOE4 geni taşıyanlar için bunama riskini belirgin şekilde düşürüyor.Akdeniz diyeti bunama riskini azaltıyorAraştırmaya göre, düşük alkol, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi ile bol sebze, meyve, baklagiller, tam tahıllar, fındık, balık ve zeytinyağı içeren Akdeniz diyeti, genetik olarak yüksek risk taşıyan bireylerde Alzheimer riskini yüzde 35’e kadar azaltabiliyor. Diyete sadık kalan ve yüksek risk taşıyan kişilerde, demans riski daha da düşürüyor.Uzmanlar, APOE4 taşıyan bireylerin metabolik profillerinin sağlıklı besinlere özellikle duyarlı olduğunu keşfetti. Bu metabolik avantajın, sinir ve doku onarımından enerji üretimine kadar birçok vücut fonksiyonunu etkileyerek Alzheimer riskini azalttığı gözlemlendi.'Genler kader değildir'Florida’daki Nörodejeneratif Hastalıklar Enstitüsü’nden Dr. Richard Isaacson, “Genler kader değildir. Yalnızca diyetle riskin yüzde 35 düşebildiğini görmek, diğer yaşam tarzı faktörleri ile birlikte değişimin mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.Uzmanlar diyetin yanı sıra uyku düzeni, egzersiz ve stres yönetimi gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin de Alzheimer riskini azaltmada kritik rol oynadığını belirtti. Alzheimer ile diyet arasındaki bağlantıyı araştıran önceki çalışmalar, Akdeniz ve MIND diyetine bağlılığın beyin plaklarını ve tau düğümlerini yüzde 40’a kadar azaltabileceğini göstermişti.

