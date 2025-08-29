Türkiye
Bilim insanları tartışıyor: 'Negatif kalorili yiyecekler' gerçekten var mı?
Bilim insanları tartışıyor: 'Negatif kalorili yiyecekler' gerçekten var mı?
Sosyal medyada popülerleşen “negatif kalorili yiyecekler” iddiası tartışılıyor. Uzmanlar kerevizin sindirilirken içerdiğinden fazla kalori harcattığını söylese de, asıl faydasının lif ve besleyici değerinde olduğunu vurguluyor.
Sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören 'negatif kalorili yiyecekler' kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle kereviz, salatalık, marul, kavun ve greyfurt gibi yiyeceklerin sindirilirken içerdiğinden daha fazla kalori harcattığı ileri sürülüyor. Peki nedir bu negatif kalorili yiyecekler? Gerçekten kilo vermeye yarıyor mu? Coventry ve Warwickshire NHS Trust’tan obezite uzmanı Profesör Thomas Barber, bu konuda yapılan deneylerin dikkat çekici olduğunu belirtiyor. 2016’da yapılan bir deneyde, sunucuya 53 kalorilik kereviz yedirildi ve metabolizma ölçümleriyle 72 kalori harcadığı belirlendi. Barber, “Bu sonuç kerevizin kalori açığı yaratabildiğini gösteriyor” dedi.Ancak Barber’a göre bu bulgular diyet stratejisi olarak yanlış anlaşılmamalı. Uzman, “Asıl mesele kalori değil, bu gıdaların lif ve besin değerleri. Kereviz C ve K vitaminleri, potasyum ve yüksek lif içerir. Bu lifler bağırsak sağlığı için çok önemlidir” ifadelerini kullandı. 'Negatif kalori fikri, bilimsel olarak doğru değil'Beslenme uzmanı Dr. Louise Dunford ise “Negatif kalori fikri bilimsel olarak doğru değil. Bu sebzeler düşük kalorili olabilir ama sindirim için ekstra enerji harcatmaz. Onları tek başına mucizevi kilo verdirici gibi görmek yanlıştır” dedi. Uzmanlara göre, bu yiyecekler tek başına kilo kaybı sağlamasa da, sağlıklı bir diyetin parçası olarak büyük önem taşıyor. Patates kızartması yerine salata, cips yerine havuç, tatlı yerine böğürtlen ya da greyfurt tercih etmek hem kalori alımını azaltıyor hem de besleyici değer kazandırıyor.Uzmanlar, bu tür yiyeceklerin gerçek gücünün 'negatif kalori' olmaları değil, vitamin, mineral ve lif açısından zengin içerikleri olduğunu vurguladı.
SON HABERLER
29.08.2025
Sosyal medyada hızla yayılan 'negatif kalorili yiyecekler' iddiası, kereviz ve salatalık gibi sebzelerin sindirilirken içerdiğinden fazla kalori yaktırdığına dayanıyor. Uzmanlar, deneylerle desteklenen bulgulara rağmen bunun bir diyet mucizesi olmadığını, asıl değerin lif ve besleyici içerikte olduğunu vurguladı.
Sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören 'negatif kalorili yiyecekler' kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Özellikle kereviz, salatalık, marul, kavun ve greyfurt gibi yiyeceklerin sindirilirken içerdiğinden daha fazla kalori harcattığı ileri sürülüyor. Peki nedir bu negatif kalorili yiyecekler? Gerçekten kilo vermeye yarıyor mu?

🥬 Negatif kalorili sebzeler neler?

Kereviz, Salatalık, Marul, Ispanak, Brokoli, Karnabahar, Kabak, Lahana, Biber, Turp, Domates, Pırasa, Soğan

🍉 Negatif kalorili meyveler neler?

Greyfurt, Çilek, Ahududu, Yaban Mersini, Karpuz, Portakal, Limon, Elma, Armut

Coventry ve Warwickshire NHS Trust’tan obezite uzmanı Profesör Thomas Barber, bu konuda yapılan deneylerin dikkat çekici olduğunu belirtiyor. 2016’da yapılan bir deneyde, sunucuya 53 kalorilik kereviz yedirildi ve metabolizma ölçümleriyle 72 kalori harcadığı belirlendi. Barber, “Bu sonuç kerevizin kalori açığı yaratabildiğini gösteriyor” dedi.
Ancak Barber’a göre bu bulgular diyet stratejisi olarak yanlış anlaşılmamalı. Uzman, “Asıl mesele kalori değil, bu gıdaların lif ve besin değerleri. Kereviz C ve K vitaminleri, potasyum ve yüksek lif içerir. Bu lifler bağırsak sağlığı için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

'Negatif kalori fikri, bilimsel olarak doğru değil'

Beslenme uzmanı Dr. Louise Dunford ise “Negatif kalori fikri bilimsel olarak doğru değil. Bu sebzeler düşük kalorili olabilir ama sindirim için ekstra enerji harcatmaz. Onları tek başına mucizevi kilo verdirici gibi görmek yanlıştır” dedi.
Uzmanlara göre, bu yiyecekler tek başına kilo kaybı sağlamasa da, sağlıklı bir diyetin parçası olarak büyük önem taşıyor. Patates kızartması yerine salata, cips yerine havuç, tatlı yerine böğürtlen ya da greyfurt tercih etmek hem kalori alımını azaltıyor hem de besleyici değer kazandırıyor.
Uzmanlar, bu tür yiyeceklerin gerçek gücünün 'negatif kalori' olmaları değil, vitamin, mineral ve lif açısından zengin içerikleri olduğunu vurguladı.
