Bakan Yerlikaya duyurdu: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya’da yaptığı açıklamada, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş sürecine ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakan, 8 Aralık 2024’te Suriye’nin bazı bölgelerinde yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinde artış olduğunu ifade etti. Bu süreçte 450 bin 169 Suriyelinin güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüğünü açıklayan Bakan Yerlikaya, bugüne kadar toplam geri dönüş yapan Suriyeli sayısının ise 1 milyon 190 bin 172 olduğunu kaydetti.Ayrıca Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısında da önemli bir düşüş yaşandığını belirten Bakan Yerlikaya, 2022’de 3 milyon 535 bin 898 olan sayının, Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740’a gerilediğini bildirdi.
Bakan, 8 Aralık 2024’te Suriye’nin bazı bölgelerinde yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinde artış olduğunu ifade etti. Bu süreçte 450 bin 169 Suriyelinin güvenli, gönüllü, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine döndüğünü açıklayan Bakan Yerlikaya, bugüne kadar toplam geri dönüş yapan Suriyeli sayısının ise 1 milyon 190 bin 172 olduğunu kaydetti.
Ayrıca Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısında da önemli bir düşüş yaşandığını belirten Bakan Yerlikaya, 2022’de 3 milyon 535 bin 898 olan sayının, Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon 506 bin 740’a gerilediğini bildirdi.