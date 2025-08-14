https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-aciklandi-1098584572.html

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024’ten bu yana 411 bin 649 Suriyeli, gönüllü dönüş kapsamında ülkelerine gitti. 2016’dan... 14.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-14T09:51+0300

2025-08-14T09:51+0300

2025-08-14T09:51+0300

türki̇ye

suriye

göç

i̇çişleri bakanlığı

göç i̇daresi başkanlığı

göç i̇daresi

hatay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0e/1098584902_0:40:751:462_1920x0_80_0_0_899f64f28e1301a0480f6cd996d86605.jpg

Suriye’deki gelişmelerin ardından, gönüllü geri dönüşler artış gösterdi. Süreç, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yürütülüyor.8 Aralık 2024’ten bu yana 411 bin dönüşGöç İdaresi verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine döndü. 2016’dan itibaren geri dönenlerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652 olarak kaydedildi.Türkiye’deki Suriyeli sayısıTürkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 olarak açıklandı.Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler, “randevu.goc.gov.tr” üzerinden yaşadıkları şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünden randevu alıyor. Burada, gönüllü geri dönüş formu, yol izin belgesi ve gerekiyorsa muvafakatname düzenleniyor.Sınır kapılarında i̇şlemlerEvrakları tamamlanan Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezleri aracılığıyla Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale sınır kapılarına götürülüyor. Burada parmak izi doğrulaması ve gümrük işlemleri yapıldıktan sonra çıkışları sağlanıyor.Gönüllü geri dönüş işlemleri, ikamet edilen şehirde yapılabildiği gibi doğrudan sınır kapısına gidilerek de gerçekleştirilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/seker-iceren-urunlere-siki-duzenleme-geliyor-bakanlik-harekete-gecti-1098584106.html

türki̇ye

suriye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

suriye, göç, i̇çişleri bakanlığı, göç i̇daresi başkanlığı, göç i̇daresi, hatay