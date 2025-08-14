https://anlatilaninotesi.com.tr/20250814/ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-aciklandi-1098584572.html
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024’ten bu yana 411 bin 649 Suriyeli, gönüllü dönüş kapsamında ülkelerine gitti. 2016’dan... 14.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-14T09:51+0300
2025-08-14T09:51+0300
2025-08-14T09:51+0300
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 8 Aralık 2024’ten bu yana 411 bin 649 Suriyeli, gönüllü dönüş kapsamında ülkelerine gitti. 2016’dan bu yana geri dönenlerin toplam sayısı 1 milyon 151 bin 652’ye ulaştı.
Suriye’deki gelişmelerin ardından, gönüllü geri dönüşler artış gösterdi. Süreç, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yürütülüyor.
8 Aralık 2024’ten bu yana 411 bin dönüş
Göç İdaresi verilerine göre, 8 Aralık 2024 sonrası toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine döndü. 2016’dan itibaren geri dönenlerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652 olarak kaydedildi.
Türkiye’deki Suriyeli sayısı
Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 olarak açıklandı.
Ülkesine dönmek isteyen Suriyeliler, “randevu.goc.gov.tr” üzerinden yaşadıkları şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünden randevu alıyor. Burada, gönüllü geri dönüş formu, yol izin belgesi ve gerekiyorsa muvafakatname düzenleniyor.
Sınır kapılarında i̇şlemler
Evrakları tamamlanan Suriyeliler, Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezleri aracılığıyla Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale sınır kapılarına götürülüyor. Burada parmak izi doğrulaması ve gümrük işlemleri yapıldıktan sonra çıkışları sağlanıyor.
Gönüllü geri dönüş işlemleri, ikamet edilen şehirde yapılabildiği gibi doğrudan sınır kapısına gidilerek de gerçekleştirilebiliyor.