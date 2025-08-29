Türkiye
Arjantinli uzman: Soros, dünya genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu
Arjantinli uzman: Soros, dünya genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu
Sputnik Türkiye
ABD’li finansçı Soros’un yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Casteglione, milyarder yatırımcının kontrolündeki sivil toplum... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, milyarder George Soros ve oğlunun cezai sorumluluğa çekilmesi yönündeki çağrısını değerlendirdi.Soros’un, projeleri aracılığıyla organize edilen protestolar gibi yöntemlere başvurarak yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Casteglione, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Ünlü spekülalatör için asıl önemli olanın, “küresel düzeyde iktidar ve ekonomi” meselelerinde kendi çıkarı olduğunu vurgulayan uzman, şunu dedi:
14:51 29.08.2025
George Soros, founder and chairman of the Open Society Foundations.
George Soros, founder and chairman of the Open Society Foundations. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Ronald Zak
Abone ol
ABD’li finansçı Soros’un yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Casteglione, milyarder yatırımcının kontrolündeki sivil toplum kuruluşlarının ekonomi ve siyasi amaçlar peşinde olduğunu belirtti.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, milyarder George Soros ve oğlunun cezai sorumluluğa çekilmesi yönündeki çağrısını değerlendirdi.
Soros’un, projeleri aracılığıyla organize edilen protestolar gibi yöntemlere başvurarak yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Casteglione, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Soros ve onun kontrolündeki tüm örgütler, dünya çapındaki durumu istikrarsızlaştırmaktan sorumlular. Çeşitli ülkelerin iç siyasetlerine müdahale ediyorlar, kendi çıkarları doğrultusunda çok sayıda sivil toplum örgütünü finanse ediyorlar.
Ünlü spekülalatör için asıl önemli olanın, “küresel düzeyde iktidar ve ekonomi” meselelerinde kendi çıkarı olduğunu vurgulayan uzman, şunu dedi:
Kontrol ettiği STK'ların her zaman iyi niyetli oldukları düşünülüyor ama aslında arkalarında bariz ekonomik ve siyasi niyetler var.
