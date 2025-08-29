https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/arjantinli-uzman-soros-dunya-genelindeki-istikrarsizliktan-sorumlu-1098921279.html
Arjantinli uzman: Soros, dünya genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu
Arjantinli uzman: Soros, dünya genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu
Sputnik Türkiye
ABD’li finansçı Soros’un yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Casteglione, milyarder yatırımcının kontrolündeki sivil toplum... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T14:51+0300
2025-08-29T14:51+0300
2025-08-29T14:51+0300
dünya
abd
george soros
donald trump
arjantin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093395127_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_917309004f2b98331c4cc59c294e8872.jpg
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, milyarder George Soros ve oğlunun cezai sorumluluğa çekilmesi yönündeki çağrısını değerlendirdi.Soros’un, projeleri aracılığıyla organize edilen protestolar gibi yöntemlere başvurarak yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Casteglione, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Ünlü spekülalatör için asıl önemli olanın, “küresel düzeyde iktidar ve ekonomi” meselelerinde kendi çıkarı olduğunu vurgulayan uzman, şunu dedi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/fransizca-konusan-parali-askerler-harkova-akiyor-1098919259.html
abd
arjantin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/05/1093395127_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_70f8e50568ff44c44d14180e0f47af67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, george soros, donald trump, arjantin
abd, george soros, donald trump, arjantin
Arjantinli uzman: Soros, dünya genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu
ABD’li finansçı Soros’un yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Casteglione, milyarder yatırımcının kontrolündeki sivil toplum kuruluşlarının ekonomi ve siyasi amaçlar peşinde olduğunu belirtti.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, milyarder George Soros ve oğlunun cezai sorumluluğa çekilmesi yönündeki çağrısını değerlendirdi.
Soros’un, projeleri aracılığıyla organize edilen protestolar gibi yöntemlere başvurarak yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Casteglione, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Soros ve onun kontrolündeki tüm örgütler, dünya çapındaki durumu istikrarsızlaştırmaktan sorumlular. Çeşitli ülkelerin iç siyasetlerine müdahale ediyorlar, kendi çıkarları doğrultusunda çok sayıda sivil toplum örgütünü finanse ediyorlar.
Ünlü spekülalatör için asıl önemli olanın, “küresel düzeyde iktidar ve ekonomi” meselelerinde kendi çıkarı olduğunu vurgulayan uzman, şunu dedi:
Kontrol ettiği STK'ların her zaman iyi niyetli oldukları düşünülüyor ama aslında arkalarında bariz ekonomik ve siyasi niyetler var.