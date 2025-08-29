https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/arjantinli-uzman-soros-dunya-genelindeki-istikrarsizliktan-sorumlu-1098921279.html

Arjantinli uzman: Soros, dünya genelindeki istikrarsızlıktan sorumlu

ABD'li finansçı Soros'un yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dikkat çeken Casteglione, milyarder yatırımcının kontrolündeki sivil toplum...

Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Tadeo Casteglione, Sputnik’e açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, milyarder George Soros ve oğlunun cezai sorumluluğa çekilmesi yönündeki çağrısını değerlendirdi.Soros’un, projeleri aracılığıyla organize edilen protestolar gibi yöntemlere başvurarak yalnızca kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getiren Casteglione, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:Ünlü spekülalatör için asıl önemli olanın, “küresel düzeyde iktidar ve ekonomi” meselelerinde kendi çıkarı olduğunu vurgulayan uzman, şunu dedi:

