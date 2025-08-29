https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/fransizca-konusan-parali-askerler-harkova-akiyor-1098919259.html
‘Fransızca konuşan paralı askerler Harkov'a akıyor’
‘Fransızca konuşan paralı askerler Harkov'a akıyor’
29.08.2025
Ukrayna’nın Nikolayev kentinde Kiev rejimine karşı direnen gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik’e açıklamasında, Ukrayna ordusunun çok sayıda Fransız konuşan paralı askeri Harkov şehrine transfer ettiğini bildirdi.Lebedev, “Harkov. Şehirde çok sayıda asker var, gelip gidiyorlar. Siyahlar. Birçoğu şehir çıkışında yiyecek alıp Çuguev yönünde gidiyor” şeklinde konuştu.Harkov’daki direniş hareketinden aldıkların bilgiye göre, şehre gelen paralı askerlerin Fransızca konuştuğuna dikkat çeken Lebedev, “Fransa'nın Ukrayna'daki Zelenskiy rejiminin varlığından ekonomik çıkarı var ve yoksul Afrika ülkelerinden paralı askerleri finanse etmek pek de zor değil” ifadesini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin yabancı paralı askerleri ‘top yemi’ olarak kullandığını ve Rus birliklerinin Ukrayna genelinde onları yok etmeye devam edeceğini defalarca belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın paralı askerler göndererek Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olma statüsünü pekiştirdiğini vurgulamıştı.
