Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/ukrayna-ordusu-saldirmisti-slovakya-drujba-uzerinden-sevkiyatin-yeniden-basladigi-duyurdu-1098887842.html
Ukrayna ordusu saldırmıştı: Slovakya, Drujba üzerinden sevkiyatın yeniden başladığı duyurdu
Ukrayna ordusu saldırmıştı: Slovakya, Drujba üzerinden sevkiyatın yeniden başladığı duyurdu
Sputnik Türkiye
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle kapatılan Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını belirtti. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T11:01+0300
2025-08-28T11:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
slovakya
macaristan
ukrayna
drujba petrol boru hattı
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087507447_0:42:692:431_1920x0_80_0_0_19eb34231c47c256f5ecf5face43853b.png
Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını duyurdu.Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Slovakya'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol arzı yeniden sağlandı! Sürecin istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve enerji altyapısına yönelik hiçbir saldırının olmamasını umuyorum” diye yazdı.Slovakya, 21 Ağustos’ta Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırının ardından Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durduğunu bildirmişti. Slovakya ve Macaristan, sevkiyatın durması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/alman-dergisinden-vatansever-putin-gumus-sikkesi-1098885801.html
slovakya
macaristan
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/01/1087507447_31:0:662:473_1920x0_80_0_0_9e5b7b3f003708f725043939a11c309d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
slovakya, macaristan, ukrayna, drujba petrol boru hattı, rusya
slovakya, macaristan, ukrayna, drujba petrol boru hattı, rusya

Ukrayna ordusu saldırmıştı: Slovakya, Drujba üzerinden sevkiyatın yeniden başladığı duyurdu

11:01 28.08.2025 (güncellendi: 11:11 28.08.2025)
Slovakya bayrağı
Slovakya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
Abone ol
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle kapatılan Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını belirtti.
Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını duyurdu.
Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Slovakya'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol arzı yeniden sağlandı! Sürecin istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve enerji altyapısına yönelik hiçbir saldırının olmamasını umuyorum” diye yazdı.
Slovakya, 21 Ağustos’ta Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırının ardından Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durduğunu bildirmişti. Slovakya ve Macaristan, sevkiyatın durması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep etmişti.
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
DÜNYA
Alman dergisinden ‘Vatansever Putin’ gümüş sikkesi
09:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала