Ukrayna ordusu saldırmıştı: Slovakya, Drujba üzerinden sevkiyatın yeniden başladığı duyurdu
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle kapatılan Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını belirtti.
Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını duyurdu.Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Slovakya'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol arzı yeniden sağlandı! Sürecin istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve enerji altyapısına yönelik hiçbir saldırının olmamasını umuyorum” diye yazdı.Slovakya, 21 Ağustos’ta Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırının ardından Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durduğunu bildirmişti. Slovakya ve Macaristan, sevkiyatın durması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep etmişti.
11:01 28.08.2025 (güncellendi: 11:11 28.08.2025)
Slovakya Ekonomi Bakanı Sakova, Ukrayna ordusunun saldırısı nedeniyle kapatılan Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını belirtti.
Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Drujba petrol boru hattı üzerinden sevkiyatın yeniden başladığını duyurdu.
Sakova, sosyal medya paylaşımında, “Slovakya'ya Drujba boru hattı üzerinden petrol arzı yeniden sağlandı! Sürecin istikrarlı bir şekilde devam etmesini ve enerji altyapısına yönelik hiçbir saldırının olmamasını umuyorum” diye yazdı.
Slovakya, 21 Ağustos’ta Ukrayna ordusunun düzenlediği saldırının ardından Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatının durduğunu bildirmişti. Slovakya ve Macaristan, sevkiyatın durması nedeniyle Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunarak güvenliklerinin garanti altına alınmasını talep etmişti.