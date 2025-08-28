Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/alman-dergisinden-vatansever-putin-gumus-sikkesi-1098885801.html
Alman dergisinden ‘Vatansever Putin’ gümüş sikkesi
Alman dergisinden ‘Vatansever Putin’ gümüş sikkesi
Sputnik Türkiye
Alman Compact dergisi, üzerinde Rusya lideri Putin'in portresi ve ‘Vatansever Vladimir Putin’ yazısı bulunan gümüş sikkeyi satışa çıkardı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T09:56+0300
2025-08-28T10:08+0300
dünya
almanya
rusya
vladimir putin
sikke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635431_0:152:2634:1633_1920x0_80_0_0_baad134bebb077c4955d60b4eb70e347.jpg
Almanya İçişleri Bakanlığı’nın ısrarı üzerine 2004’te kapatılan ama daha sonra kapatma kararı yasadışı ilan edilen Compact dergisi, ‘Vatansever Vladimir Putin’ gümüş sikkesini bastırarak satışa çıkardı.Derginin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkların bağımsızlığını savunuyor... NATO giderek daha saldırgan bir askeri yol izlerken Vladimir Putin taviz vermiyor. Ülkesinin ve özgür dünyanın kaderini önemseyen gerçek bir vatansever” açıklaması yapıldı.Çapı 28 milimetre olan sikkenin fiyatının 74.95 euro olduğu ifade edilirken madalya olarak sınıflandırıldığı belirtildi.Daha önce Compact, üzerinde Rus arması ve Rusça ‘dostluk’ yazısı ile Almanca ‘Alman-Rus dostluğu’ yazısı bulunan gümüş sikkeyi satışa çıkarmıştı.Compact, 2024'te Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile yapılan bir röportajın ardından Almanya'da resmen kapatılmıştı, ardından dergi çalışanlarının evlerine baskınlar düzenlenmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/norvec-denizinde-rus-denizaltisi-arayisi-uc-ulkenin-operasyonu-sonucsuz-kaldi-1098884690.html
almanya
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098635431_0:0:2394:1795_1920x0_80_0_0_5fdb1876eb999dd4f11318206118b152.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, rusya, vladimir putin, sikke
almanya, rusya, vladimir putin, sikke

Alman dergisinden ‘Vatansever Putin’ gümüş sikkesi

09:56 28.08.2025 (güncellendi: 10:08 28.08.2025)
© POOL / Multimedya arşivine gidinPutin-Trump basın açıklaması
Putin-Trump basın açıklaması - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Alman Compact dergisi, üzerinde Rusya lideri Putin'in portresi ve ‘Vatansever Vladimir Putin’ yazısı bulunan gümüş sikkeyi satışa çıkardı.
Almanya İçişleri Bakanlığı’nın ısrarı üzerine 2004’te kapatılan ama daha sonra kapatma kararı yasadışı ilan edilen Compact dergisi, ‘Vatansever Vladimir Putin’ gümüş sikkesini bastırarak satışa çıkardı.
Derginin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkların bağımsızlığını savunuyor... NATO giderek daha saldırgan bir askeri yol izlerken Vladimir Putin taviz vermiyor. Ülkesinin ve özgür dünyanın kaderini önemseyen gerçek bir vatansever” açıklaması yapıldı.
Çapı 28 milimetre olan sikkenin fiyatının 74.95 euro olduğu ifade edilirken madalya olarak sınıflandırıldığı belirtildi.
Daha önce Compact, üzerinde Rus arması ve Rusça ‘dostluk’ yazısı ile Almanca ‘Alman-Rus dostluğu’ yazısı bulunan gümüş sikkeyi satışa çıkarmıştı.
Compact, 2024'te Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile yapılan bir röportajın ardından Almanya'da resmen kapatılmıştı, ardından dergi çalışanlarının evlerine baskınlar düzenlenmişti.
Norveç Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
DÜNYA
Norveç Denizi’nde Rus denizaltısı arayışı: Üç ülkenin operasyonu sonuçsuz kaldı
09:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала