Alman dergisinden ‘Vatansever Putin’ gümüş sikkesi

Alman dergisinden 'Vatansever Putin' gümüş sikkesi

Alman Compact dergisi, üzerinde Rusya lideri Putin'in portresi ve ‘Vatansever Vladimir Putin’ yazısı bulunan gümüş sikkeyi satışa çıkardı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Almanya İçişleri Bakanlığı’nın ısrarı üzerine 2004’te kapatılan ama daha sonra kapatma kararı yasadışı ilan edilen Compact dergisi, ‘Vatansever Vladimir Putin’ gümüş sikkesini bastırarak satışa çıkardı.Derginin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Halkların bağımsızlığını savunuyor... NATO giderek daha saldırgan bir askeri yol izlerken Vladimir Putin taviz vermiyor. Ülkesinin ve özgür dünyanın kaderini önemseyen gerçek bir vatansever” açıklaması yapıldı.Çapı 28 milimetre olan sikkenin fiyatının 74.95 euro olduğu ifade edilirken madalya olarak sınıflandırıldığı belirtildi.Daha önce Compact, üzerinde Rus arması ve Rusça ‘dostluk’ yazısı ile Almanca ‘Alman-Rus dostluğu’ yazısı bulunan gümüş sikkeyi satışa çıkarmıştı.Compact, 2024'te Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ile yapılan bir röportajın ardından Almanya'da resmen kapatılmıştı, ardından dergi çalışanlarının evlerine baskınlar düzenlenmişti.

