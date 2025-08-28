https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/galatasarayin-devler-ligi-rakipleri-bugun-aciklaniyor-kura-cekimi-ne-zaman-saat-kacta-1098883332.html

Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri bugün açıklanıyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri bugün açıklanıyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu kura çekimine 4. torbadan katılacak. Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Türkiye’yi Devler Ligi’nde tek... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T07:26+0300

2025-08-28T07:26+0300

2025-08-28T07:27+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

galatasaray

dortmund

real madrid

frankfurt

leverkusen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098802462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bb262200795eaa4fbdc832ad8b8306d.jpg

Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi olacak. Taraftarlar, yapılacak kura çekiminde Sarı Kırmızılı ekibin hangi devlerle eşleşeceğini merakla bekliyor.Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü (bugün) TSİ 19.00’da gerçekleşecek. Galatasaray’ın rakipleri bu çekilişin ardından netleşecek.Galatasaray’ın muhtemel rakipleriSarı-kırmızılılar, 1., 2. ve 3. torbalardan gelecek takımlarla aynı grupta yer alacak. İşte torbalar ve olası rakipler:1. TorbaPSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona2. TorbaArsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge3. TorbaTottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya4. TorbaKopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/filenin-sultanlari-kanadayi-yendi-yeni-rakibi-kim-oldu-1098870495.html

dortmund

frankfurt

leverkusen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

galatasaray şampiyonlar ligi kura çekimi, galatasaray muhtemel rakipleri, galatasaray 4. torba, uefa şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, galatasaray şampiyonlar ligi rakipleri, şampiyonlar ligi kura çekimi 28 ağustos, galatasaray hangi takımlarla eşleşebilir, galatasaray şampiyonlar ligi torbaları, şampiyonlar ligi kura çekimi saat kaçta