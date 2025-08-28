https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/galatasarayin-devler-ligi-rakipleri-bugun-aciklaniyor-kura-cekimi-ne-zaman-saat-kacta-1098883332.html
Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri bugün açıklanıyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu kura çekimine 4. torbadan katılacak. Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Türkiye'yi Devler Ligi'nde tek... 28.08.2025
Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi olacak. Taraftarlar, yapılacak kura çekiminde Sarı Kırmızılı ekibin hangi devlerle eşleşeceğini merakla bekliyor.Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü (bugün) TSİ 19.00’da gerçekleşecek. Galatasaray’ın rakipleri bu çekilişin ardından netleşecek.Galatasaray’ın muhtemel rakipleriSarı-kırmızılılar, 1., 2. ve 3. torbalardan gelecek takımlarla aynı grupta yer alacak. İşte torbalar ve olası rakipler:1. TorbaPSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona2. TorbaArsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge3. TorbaTottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya4. TorbaKopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat
07:26 28.08.2025 (güncellendi: 07:27 28.08.2025)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu kura çekimine 4. torbadan katılacak. Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Türkiye’yi Devler Ligi’nde tek başına temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, bu akşam yapılacak kura çekiminde devlerle aynı gruba düşecek.
Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi olacak. Taraftarlar, yapılacak kura çekiminde Sarı Kırmızılı ekibin hangi devlerle eşleşeceğini merakla bekliyor.
Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü (bugün) TSİ 19.00’da gerçekleşecek. Galatasaray’ın rakipleri bu çekilişin ardından netleşecek.
Galatasaray’ın muhtemel rakipleri
Sarı-kırmızılılar, 1., 2. ve 3. torbalardan gelecek takımlarla aynı grupta yer alacak. İşte torbalar ve olası rakipler:
PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona
Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge
Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya
Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat