Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/galatasarayin-devler-ligi-rakipleri-bugun-aciklaniyor-kura-cekimi-ne-zaman-saat-kacta-1098883332.html
Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri bugün açıklanıyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri bugün açıklanıyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Sputnik Türkiye
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu kura çekimine 4. torbadan katılacak. Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Türkiye’yi Devler Ligi’nde tek... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T07:26+0300
2025-08-28T07:27+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
galatasaray
dortmund
real madrid
frankfurt
leverkusen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098802462_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bb262200795eaa4fbdc832ad8b8306d.jpg
Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi olacak. Taraftarlar, yapılacak kura çekiminde Sarı Kırmızılı ekibin hangi devlerle eşleşeceğini merakla bekliyor.Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü (bugün) TSİ 19.00’da gerçekleşecek. Galatasaray’ın rakipleri bu çekilişin ardından netleşecek.Galatasaray’ın muhtemel rakipleriSarı-kırmızılılar, 1., 2. ve 3. torbalardan gelecek takımlarla aynı grupta yer alacak. İşte torbalar ve olası rakipler:1. TorbaPSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona2. TorbaArsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge3. TorbaTottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya4. TorbaKopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/filenin-sultanlari-kanadayi-yendi-yeni-rakibi-kim-oldu-1098870495.html
dortmund
frankfurt
leverkusen
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098802462_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f270932fdb3445d73a1ead01d8f3616f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
galatasaray şampiyonlar ligi kura çekimi, galatasaray muhtemel rakipleri, galatasaray 4. torba, uefa şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, galatasaray şampiyonlar ligi rakipleri, şampiyonlar ligi kura çekimi 28 ağustos, galatasaray hangi takımlarla eşleşebilir, galatasaray şampiyonlar ligi torbaları, şampiyonlar ligi kura çekimi saat kaçta
galatasaray şampiyonlar ligi kura çekimi, galatasaray muhtemel rakipleri, galatasaray 4. torba, uefa şampiyonlar ligi kura çekimi ne zaman, galatasaray şampiyonlar ligi rakipleri, şampiyonlar ligi kura çekimi 28 ağustos, galatasaray hangi takımlarla eşleşebilir, galatasaray şampiyonlar ligi torbaları, şampiyonlar ligi kura çekimi saat kaçta

Galatasaray'ın Devler Ligi rakipleri bugün açıklanıyor: Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

07:26 28.08.2025 (güncellendi: 07:27 28.08.2025)
© AA / Sercan KüçükşahinGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© AA / Sercan Küçükşahin
Abone ol
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu kura çekimine 4. torbadan katılacak. Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Türkiye’yi Devler Ligi’nde tek başına temsil edecek olan sarı-kırmızılılar, bu akşam yapılacak kura çekiminde devlerle aynı gruba düşecek.
Fenerbahçe’nin elenmesiyle birlikte Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’nin tek temsilcisi olacak. Taraftarlar, yapılacak kura çekiminde Sarı Kırmızılı ekibin hangi devlerle eşleşeceğini merakla bekliyor.

Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 28 Ağustos Perşembe günü (bugün) TSİ 19.00’da gerçekleşecek. Galatasaray’ın rakipleri bu çekilişin ardından netleşecek.

Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

Sarı-kırmızılılar, 1., 2. ve 3. torbalardan gelecek takımlarla aynı grupta yer alacak. İşte torbalar ve olası rakipler:

1. Torba

PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund, Barcelona

2. Torba

Arsenal, Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus, Frankfurt, Benfica, Club Brugge

3. Torba

Tottenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting, Olympiacos, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Marsilya

4. Torba

Kopenhag, Monaco, Galatasaray, Union SG, Karabağ, Athletic Club, Newcastle, Pafos, Kairat

Filenin Sultanları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
SPOR
Filenin Sultanları Kanada'yı yendi: Yeni rakibi Slovenya oldu
Dün, 13:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала