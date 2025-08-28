https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/pasinyandan-bakanlara-cagri-benimle-ayni-goruste-olmayanlar-istifa-etsin-1098900587.html
Paşinyan’dan bakanlara çağrı: Benimle aynı görüşte olmayanlar istifa etsin
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kendisi ile aynı görüşte olmayan hükümet bakanlarını istifaya çağırdı. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T17:41+0300
2025-08-28T17:41+0300
2025-08-28T17:41+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087833668_0:48:3072:1775_1920x0_80_0_0_f22243ac50846a30c4e31d8898d38c08.jpg
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin hükümetinin kendisi olduğunu ve hiçbir bakanın kendisinden farklı görüş belirtemeyeceğini ifade etti.Basın toplantısı sırasında Ermenistan Başbakanı’na, Bakanlar Kurulu'nun iş insanı Samvel Karapetyan'ın sahibi olduğu ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ şirketiyle ilgili uluslararası tahkim mahkemesinin kararını bağlayıcı kabul edip etmediği soruldu.Bunun üzerine Paşinyan, “Hükümet benim. Hükümette benim görüşlerime aykırı görüşlere sahip olanlar varsa, hemen dilekçe verip bu binayı terk etsinler. Aksi halde, onları ben kovarım” ifadelerini kullandı.Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında gerilimErmenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.Karapetyan’ın tutuklanması ve ardından şirket grubuna ait yöneticilerin gözaltına alınması dikkat çekmişti. En tartışmalı adım ise ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri (ESA) şirketinin kamulaştırılması olmuştu.Bu adım ‘devlet destekli gasp’ olarak nitelendirilmişti.Karapetyan’ın ailesi dava açtıKarapetyan'ın ailesi geçen ay, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açmış ve zararların tazmin edilmesini talep etmişti.Tahkim mahkemesi kararıStockholm Tahkim Mahkemesi, ESA’nın kamulaştırılmasını yasa dışı bulmuş, buna rağmen Erivan yönetimi, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak uygulamaya devam etmişti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkenin hükümetinin kendisi olduğunu ve hiçbir bakanın kendisinden farklı görüş belirtemeyeceğini ifade etti.
Basın toplantısı sırasında Ermenistan Başbakanı’na, Bakanlar Kurulu'nun iş insanı Samvel Karapetyan'ın sahibi olduğu ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri’ şirketiyle ilgili uluslararası tahkim mahkemesinin kararını bağlayıcı kabul edip etmediği soruldu.
Bunun üzerine Paşinyan, “Hükümet benim. Hükümette benim görüşlerime aykırı görüşlere sahip olanlar varsa, hemen dilekçe verip bu binayı terk etsinler. Aksi halde, onları ben kovarım” ifadelerini kullandı.
Ermenistan'da hükümet ile kilise arasında gerilim
Ermenistan Hükümeti ile Kilise arasındaki ilişkiler, Paşinyan’ın Mayıs sonlarında Facebook hesabından Ermeni Apostolik Kilisesi'ne yönelik hakaretvari paylaşımlar yapmasının ardından gerilmişti. Kilisenin yanında yer alan iş insanı ve hayırsever Samvel Karapetyan tutuklanmış, olay dünyada diaspora temsilcileri tarafından geniş çaplı bir öfkeye neden olmuştu.
Karapetyan’ın tutuklanması ve ardından şirket grubuna ait yöneticilerin gözaltına alınması dikkat çekmişti. En tartışmalı adım ise ‘Ermenistan Elektrik Şebekeleri (ESA) şirketinin kamulaştırılması olmuştu.
Bu adım ‘devlet destekli gasp’ olarak nitelendirilmişti.
Karapetyan’ın ailesi dava açtı
Karapetyan'ın ailesi geçen ay, yetkililerin kamulaştırmaya çalıştığı Ermenistan Elektrik Şebekeleri A.Ş. davası kapsamında Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı tahkim davası açmış ve zararların tazmin edilmesini talep etmişti.
Stockholm Tahkim Mahkemesi, ESA’nın kamulaştırılmasını yasa dışı bulmuş, buna rağmen Erivan yönetimi, uluslararası anlaşmaları hiçe sayarak uygulamaya devam etmişti.