Putin ve Paşinyan, Ermeni tarafının talebiyle telefon görüşmesi yaptı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos'ta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmenin sonuçları hakkında detaylı bilgi verdi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erivan ve Bakü arasında sürdürülebilir barışı sağlamak için atılması gereken adımların önemine dikkat çekerken 2020-2022 yılları arasında en üst düzeyde imzalanan üçlü anlaşmalar doğrultusunda, bölgedeki ulaşım bağlantılarının açılması da dahil Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin kapsamlı bir şekilde normalleşmesini kolaylaştırmaya hazır olduğunu teyit etti.



Bu arada Putin, Paşinyan'a Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile yaptığı görüşmenin ana sonuçlarından ve Alaska'da Trump'la yapacakları görüşmenin hazırlıklarından bahsetti.



Ermenistan Başbakanı, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlayan adımları memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.



Putin ve Paşinyan, ikili gündemdeki bazı güncel konuları ele alırken, özellikle Avrasya Ekonomi Birliği kapsamında ticaret ve yatırım işbirliğinin ve etkileşiminin daha da geliştirilmesine vurgu yaptılar.