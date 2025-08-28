https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/mesut-sure-hakkindaki-taciz-iddialarini-paylasan-tulug-ozluye-olum-tehdidi-1098888042.html
Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarını paylaşan Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi
Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarını paylaşan Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi
Sputnik Türkiye
Podcast içerikleriyle tanınan Tuluğ Özlü, komedyen Mesut Süre hakkında ortaya atılan taciz iddialarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra ölüm tehdidi... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T11:20+0300
2025-08-28T11:20+0300
2025-08-28T11:28+0300
türki̇ye
mesut süre
taciz
oyuncu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098889053_0:0:901:506_1920x0_80_0_0_c2064033b63c2bb34fb386fc76b5a249.jpg
“Umarım Annem Dinlemez” podcastinin içerik üreticisi Tuluğ Özlü'nün komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre hakkında ortaya atılan taciz iddialarını sosyal medya hesabında paylaşmasının yankıları sürüyor. Özlü, 13 yıl önce Süre tarafından tacize uğradığını iddia eden bir kadının ifadesini yayımlamış ve bununla birlikte adını vermeyen bazı kadınlar da Süre’ye yönelik taciz suçlamasında bulunmuştu. Taciz ifşalarını sosyal medya hesabında paylaşan Tuluğ Özlü, kısa süre sonra ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Özlü, “Aldığım tehdit mesajına bakın” diyerek tehdit mesajının ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.Gündeme oturan iddiaların ardından İlişki Testi programının yapım ekibi, Mesut Süre ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Yapılan duyuruda, “İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.Mesut Süre’den açıklama: ‘İtibar suikastı’Yaşanan gelişmeler sonrası açıklama yapan Mesut Süre, kendisine yöneltilen suçlamaları redderek şu ifadeleri kullanmıştı:“Dün geceden beri yaşadığım durumun hâlâ şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki; şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/unlu-komedyen-mesut-sure-hakkinda-aciklanan-pek-cok-taciz-iddiasindan-sonra-iliski-testinden-1098840798.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098889053_19:0:819:600_1920x0_80_0_0_3ab6cb14db07d267b0869076ff074974.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mesut süre, taciz, oyuncu
mesut süre, taciz, oyuncu
Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarını paylaşan Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi
11:20 28.08.2025 (güncellendi: 11:28 28.08.2025)
Podcast içerikleriyle tanınan Tuluğ Özlü, komedyen Mesut Süre hakkında ortaya atılan taciz iddialarını sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra ölüm tehdidi aldığını duyurdu.
“Umarım Annem Dinlemez” podcastinin içerik üreticisi Tuluğ Özlü'nün komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre hakkında ortaya atılan taciz iddialarını sosyal medya hesabında paylaşmasının yankıları sürüyor. Özlü, 13 yıl önce Süre tarafından tacize uğradığını iddia eden bir kadının ifadesini yayımlamış ve bununla birlikte adını vermeyen bazı kadınlar da Süre’ye yönelik taciz suçlamasında bulunmuştu.
Taciz ifşalarını sosyal medya hesabında paylaşan Tuluğ Özlü, kısa süre sonra ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Özlü, “Aldığım tehdit mesajına bakın” diyerek tehdit mesajının ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Gündeme oturan iddiaların ardından İlişki Testi programının yapım ekibi, Mesut Süre ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Yapılan duyuruda, “İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.
Mesut Süre’den açıklama: ‘İtibar suikastı’
Yaşanan gelişmeler sonrası açıklama yapan Mesut Süre, kendisine yöneltilen suçlamaları redderek şu ifadeleri kullanmıştı:
“Dün geceden beri yaşadığım durumun hâlâ şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki; şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.”