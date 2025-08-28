https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/mesut-sure-hakkindaki-taciz-iddialarini-paylasan-tulug-ozluye-olum-tehdidi-1098888042.html

Mesut Süre hakkındaki taciz iddialarını paylaşan Tuluğ Özlü'ye ölüm tehdidi

“Umarım Annem Dinlemez” podcastinin içerik üreticisi Tuluğ Özlü'nün komedyen ve radyo programcısı Mesut Süre hakkında ortaya atılan taciz iddialarını sosyal medya hesabında paylaşmasının yankıları sürüyor. Özlü, 13 yıl önce Süre tarafından tacize uğradığını iddia eden bir kadının ifadesini yayımlamış ve bununla birlikte adını vermeyen bazı kadınlar da Süre’ye yönelik taciz suçlamasında bulunmuştu. Taciz ifşalarını sosyal medya hesabında paylaşan Tuluğ Özlü, kısa süre sonra ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Özlü, “Aldığım tehdit mesajına bakın” diyerek tehdit mesajının ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.Gündeme oturan iddiaların ardından İlişki Testi programının yapım ekibi, Mesut Süre ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı. Yapılan duyuruda, “İlişki Testi programının yaratıcı yapımcı ekibi olarak, Mesut Süre ile bir daha çalışmayacağımızı ilan ederiz. Bütün mağdurların yanındayız. Şok içindeyiz, mahcubuz. Sayfamızı sesinizi duyurmaya ayıracağız. Yaşadıklarınızı İlişki Testi hesabından duyurmaya söz veriyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.Mesut Süre’den açıklama: ‘İtibar suikastı’Yaşanan gelişmeler sonrası açıklama yapan Mesut Süre, kendisine yöneltilen suçlamaları redderek şu ifadeleri kullanmıştı:“Dün geceden beri yaşadığım durumun hâlâ şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki; şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastıdır. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm.”

