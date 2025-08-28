Macaristan, Drujba saldırısı şüphelisinin Schengen bölgesine girişini yasakladı

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/macaristan-drujba-saldirisi-suphelisinin-schengen-bolgesine-girisini-yasakladi-1098889430.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkenin enerji güvenliği ve egemenliğine saldıran herkesin sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti. 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın bağımsızlığına yönelik yapılan ihlal bağlamında, Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıdan sorumlu olan Ukraynalı komutanın Schengen bölgesine girişini yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.Szijjarto, girişi yasaklanan Ukraynalı komutanın adını vermedi.Macar diplomat, “Enerji güvenliğimize ve bağımsızlığımıza saldıran herkes, sonuçlarına katlanmak zorunda. Bu sefer de bir istisna değil” dedi.
11:29 28.08.2025 (güncellendi: 11:33 28.08.2025)
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, ülkenin enerji güvenliği ve egemenliğine saldıran herkesin sonuçlarına katlanması gerektiğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan'ın bağımsızlığına yönelik yapılan ihlal bağlamında, Drujba petrol boru hattına yönelik saldırıdan sorumlu olan Ukraynalı komutanın Schengen bölgesine girişini yasaklama kararı aldıklarını açıkladı.
Szijjarto, girişi yasaklanan Ukraynalı komutanın adını vermedi.
Macar diplomat, “Enerji güvenliğimize ve bağımsızlığımıza saldıran herkes, sonuçlarına katlanmak zorunda. Bu sefer de bir istisna değil” dedi.
