https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/cansiz-bedeni-strec-filme-sarili-halde-bulunmustu-masaj-esnasinda-fenalasti-oldugu-icin-korktum-2-1098058477.html

Cansız bedeni streç filme sarılı halde bulunmuştu: 'Masaj esnasında fenalaştı, öldüğü için korktum 2 gün cesetle kaldım'

Cansız bedeni streç filme sarılı halde bulunmuştu: 'Masaj esnasında fenalaştı, öldüğü için korktum 2 gün cesetle kaldım'

Sputnik Türkiye

Çanakkale'de bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Özbekistan uyruklu kadının erkek arkadaşı M.K emniyetteki ifadesinde, Dinara Alya... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-22T13:12+0300

2025-07-22T13:12+0300

2025-07-22T13:16+0300

türki̇ye

cinayet

çanakkale

özbekistan

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Çanakkale'deki evinde ölü bulunan Çanakkale'de Özbekistan uyruklu kadına ilişkin erkek arkadaşının ifadesi alındı.2 gün cesetle yaşamışDinara Alya Urkasimova'nın gözaltına alınan erkek arkadaşı M.K., ifadesinin alınması için Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.M.K, emniyetteki ifadesinde, 2 gün önce saat 02.00 sıralarında alkol aldıklarını öne sürerek, "Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." dediği öğrenildi.Ceset, streç filme sarılı halde bulunmuşBu arada Urkasimova'nın dairesine gelen polis ekiplerine kapıyı M.K'nin açtığı, polis ekiplerinin Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine şüphelinin kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdiği, maktulün cesedinin de odada streç filme sarılı halde bulunduğu bildirildi.Sosyal medyada: 'Evlilik hazırlığı' yazmışÖte yandan Dinara Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü saat 12.17'de yaptığı Whatsapp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." yazdığı belirtildi.Şüpheli M.K, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek.

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