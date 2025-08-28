https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/dem-parti-heyeti-imraliyi-ziyaret-etti-1098901289.html

DEM Parti Heyeti İmralı'yı ziyaret etti

DEM Parti Heyeti İmralı'yı ziyaret etti

Sputnik Türkiye

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, İmralı’da terör örgütü elebaşı... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T19:35+0300

2025-08-28T19:35+0300

2025-08-28T19:35+0300

türki̇ye

abdullah öcalan

dem parti

dem parti i̇mralı çağrısı

dem parti i̇mralı heyeti

i̇mralı

i̇mralı cezaevi

i̇mralı heyeti

i̇mralı tutanakları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095542370_0:47:699:440_1920x0_80_0_0_7e0fcc987cdeb92beb4f3c518040cc21.jpg

DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.DEM Parti'den yapılan açıklamada, yaklaşık bir ay aradan sonra gerçekleşen ziyaretin, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ardından yapılan ilk temas olduğu belirtildi. Heyet, görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/dem-parti-heyeti-imraliya-gidecek-1098820910.html

türki̇ye

i̇mralı

i̇mralı cezaevi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdullah öcalan, dem parti, dem parti i̇mralı çağrısı , dem parti i̇mralı heyeti, i̇mralı, i̇mralı cezaevi, i̇mralı heyeti, i̇mralı tutanakları