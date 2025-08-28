Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/dem-parti-heyeti-imraliyi-ziyaret-etti-1098901289.html
DEM Parti Heyeti İmralı'yı ziyaret etti
28.08.2025
2025-08-28T19:35+0300
2025-08-28T19:35+0300
türki̇ye
abdullah öcalan
dem parti
dem parti i̇mralı çağrısı
dem parti i̇mralı heyeti
i̇mralı
i̇mralı cezaevi
i̇mralı heyeti
i̇mralı tutanakları
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.DEM Parti'den yapılan açıklamada, yaklaşık bir ay aradan sonra gerçekleşen ziyaretin, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ardından yapılan ilk temas olduğu belirtildi. Heyet, görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı açıklandı.
türki̇ye
i̇mralı
i̇mralı cezaevi
DEM Parti Heyeti İmralı'yı ziyaret etti

19:35 28.08.2025
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol’dan oluşan heyet, İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, yaklaşık bir ay aradan sonra gerçekleşen ziyaretin, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ardından yapılan ilk temas olduğu belirtildi. Heyet, görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.
Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı açıklandı.
