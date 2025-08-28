https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/dem-parti-heyeti-imraliyi-ziyaret-etti-1098901289.html
DEM Parti Heyeti İmralı'yı ziyaret etti
28.08.2025
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.DEM Parti'den yapılan açıklamada, yaklaşık bir ay aradan sonra gerçekleşen ziyaretin, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ardından yapılan ilk temas olduğu belirtildi. Heyet, görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı açıklandı.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'dan oluşan heyet, İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.
DEM Parti heyeti, Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.
DEM Parti'den yapılan açıklamada, yaklaşık bir ay aradan sonra gerçekleşen ziyaretin, 'Terörsüz Türkiye' komisyonunun ardından yapılan ilk temas olduğu belirtildi. Heyet, görüşmenin ardından İmralı Adası’ndan ayrıldı.
Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı açıklandı.