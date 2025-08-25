https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/dem-parti-heyeti-imraliya-gidecek-1098820910.html
DEM Parti heyeti İmralı'ya gidecek
DEM Parti İmralı Heyeti'nin, bu hafta Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmesi bekleniyor. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
DEM İmralı Heyeti, bir ay sonra İmralı'ya gidiyor. Ziyaret bu hafta içerisinde gerçekleşecek.Heyet en son 25 Temmuz'da İmralı Adası'na gitmiş, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, "Bu hafta içinde heyetimizin İmralı'ya gitme olasılığı çok yüksektir. Büyük olasılıkla gidilecektir; ancak günü henüz belli değildir. Heyetimiz, bütün gelişmeleri Öcalan'a aktaracaktır. Çünkü yaklaşık bir aydır adaya gidilemedi. Bu bir ay içerisinde olan bütün gelişmeler aktarılacaktır. Öcalan'ın da yapacağı değerlendirmeler alınıp, dönülecektir." dedi.Ziyaret, zamanlaması açısından önemli. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'la DEM Parti İmralı Heyeti'nin yaptığı görüşmelerin 25 Temmuz'dan beri azaldığı belirterek hükümeti eleştirmişti.Heyet ayrıca Meclis Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulduktan sonra İmralı'ya ilk ziyaretini yapacak.Heyetin Öcalan'a komisyonun çalışmaları hakkında bilgi vermesi planlanıyor.Öcalan'ın ise silah bırakma sürecine dair kamuoyuna mesajlar vermesi bekleniyor.
