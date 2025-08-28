Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapıyoruz

Sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası’nı tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını dökerek, Anadolu’yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakârlıkları sayesinde dalgalanıyor. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Sizler, hepiniz şehit oğlusunuz, şehit torunlarısınız. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetine sıkı sıkı sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum. Her açıdan muazzam bir gençliği karşımda görüyorum. Sizlere bakınca Oruç Reis’i, Piri Reis’i, Turgut Reis’i hatırlıyorum. Sizlere baktıkça Sultan Fatih’in o keskin dehasını, Sultan Selim’in zekasını, Sultan Yavuz’un kararlılığını görüyorum. Karşımda Türkiye’nin parlak geleceğini görüyorum. Coşkunuz ve heyecanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yürüdükçe Rabbime hamd ediyorum.