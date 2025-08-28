Cumhurbaşkanı Erdoğan: TCG Anadolu'nun daha büyüğünü yapıyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/cumhurbaskani-erdogan-malazgirt-ovasinda-ebedi-kardesligimiz-yeniden-tescillendi-1098900441.html
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı'nda konuşma yaptı... 28.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda açıklamalarda bulundu.Teknofest'e katılan halka teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Ahlat ve Malazgirt’te iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Dün ise savunma sanayiinde 3 gurur verici adımı aynı anda attık. İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığı’ndayız. 2 gün sonra 30 Ağustos Zaferi’ni hep birlikte kutlayacağız. Muhalefet gibi içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz'' dedi.'Onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz'Zafer Haftası'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazileri anarak şöyle konuştu:'Yapamazsın diyenlere kulak asmadık'Savunma sanayisindeki başarılar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Elbette kolay gelmedik bugünlere. “Yapamazsın” diyenlere kulak asmadık, “hayal görüyorsunuz” diyenlere prim vermedik. Hayalperest olmadık ama hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. Siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik'' açıklamasında bulundu.'Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti'Boğaz'da düzenlenen geçit töreninden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
17:32 28.08.2025 (güncellendi: 18:23 28.08.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda konuşma yaptı. Erdoğan, TCG Anadolu gemisinin daha büyüğünün yapıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’nda açıklamalarda bulundu.
Teknofest'e katılan halka teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. Ahlat ve Malazgirt’te iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Dün ise savunma sanayiinde 3 gurur verici adımı aynı anda attık. İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığı’ndayız. 2 gün sonra 30 Ağustos Zaferi’ni hep birlikte kutlayacağız. Muhalefet gibi içi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz'' dedi.
'Onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz'
Zafer Haftası'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit ve gazileri anarak şöyle konuştu:
Sizin ve tüm gençlerimizin Zafer Haftası’nı tebrik ediyorum. Bu topraklar için kanlarını dökerek, Anadolu’yu bizlere yurt yapan şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onların haklarını asla layıkıyla ödeyemeyiz. Bu ülke bize aziz şehitlerimizin kutsal emanetidir. Ay yıldızlı bayrağımız onların fedakârlıkları sayesinde dalgalanıyor. Millet olarak tarih sahnesindeki varlığımızı yine onların sayesinde sürdürüyoruz. Sizler, hepiniz şehit oğlusunuz, şehit torunlarısınız. Şu an karşımda şehit ve gazilerin emanetine sıkı sıkı sarılan şuurlu bir gençlik görüyorum. Geleceğine sahip çıkan özverili bir gençlik görüyorum. Her açıdan muazzam bir gençliği karşımda görüyorum. Sizlere bakınca Oruç Reis’i, Piri Reis’i, Turgut Reis’i hatırlıyorum. Sizlere baktıkça Sultan Fatih’in o keskin dehasını, Sultan Selim’in zekasını, Sultan Yavuz’un kararlılığını görüyorum. Karşımda Türkiye’nin parlak geleceğini görüyorum. Coşkunuz ve heyecanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizin gibi köklerini bilen, hedefe kilitlenmiş bir gençlikle yürüdükçe Rabbime hamd ediyorum.
'Yapamazsın diyenlere kulak asmadık'
Savunma sanayisindeki başarılar hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Elbette kolay gelmedik bugünlere. “Yapamazsın” diyenlere kulak asmadık, “hayal görüyorsunuz” diyenlere prim vermedik. Hayalperest olmadık ama hayal kurmaktan asla vazgeçmedik. Siz gençlerimize sonuna kadar güvendik. Çok kısa sürede dünyanın gıptayla takip ettiği bir seviyeye geldik'' açıklamasında bulundu.
'Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti'
Boğaz'da düzenlenen geçit töreninden bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Gazi Mustafa Kemal’in emaneti TCG Savarona da geçit törenimizde yer aldı. Savarona yıllarca kaderine terk edilmişti. Bu yat maalesef bir ara kumarhane olarak da kullanılmıştı. Biz bunu aldık, aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik ve mavi sularla tekrar buluşturduk. Gazi Mustafa Kemal’in yatını burada yakından görebileceksiniz. TCG Anadolu da ziyaretçilere açık olacak. Şimdi bunun bir büyüğünü yapıyoruz. İHA'larla beraber zırhlı araçlarla donatılacak.